Стефанішина відповіла, чи зможе Угорщина заблокувати перемовини про вступ України в ЄС

Угорщина має легальну можливість заблокувати початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу, однак сильні держави блоку не допустять вето.

Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в інтерв’ю "Українській правді".

За словами чиновниці, той факт, що єврокомісар від Угорщини на одному з нещодавніх заходів узагалі не згадав про рекомендацію Єврокомісії щодо переговорів, – це "тривожний дзвіночок"

"Але я думаю, що вето Угорщини має набагато більше значення для сильних держав ЄС, ніж для України. Тому що на кону – майбутнє Європи, від Албанії до Кишинева, і розуміння того, що рішення, які ухвалюються зараз, впливають узагалі на стабільність у Європі", – висловилася Стефанішина.

Вона вважає, що після перемоги Україна Європа має "зацементувати цю перемогу на континенті" та нейтралізувати інші можливі конфлікти.

"І тому я впевнена, що найбільш впливові і прогресивні держави ЄС не дозволять Угорщині бути в центрі всіх подій, тому що в центрі подій взагалі має бути майбутнє Європи", – додала віцепремʼєрка.

Вступ України в ЄС: проблеми з Угорщиною

8 листопада президентка Єврокомісії Урсула фон дер Лян заявила, що Європейській раді рекомендують розпочати процес перемовин про вступ України до Євросоюзу.

Ще до цього рішення Reuters із посиланням на високопоставленого дипломата ЄС писало, що перешкодою на шляху до вступу України в блок є Угорщина та дискусія навколо національних меншин.

У 2017 році в Україні набув чинності закон "Про освіту", який, зокрема, визначив, що мовою освітнього процесу у навчальних закладах є лише державна мова. Будапешт розкритикував цей документ і на тлі цього, серед іншого, кілька років блокував засідання комітету Україна – НАТО.

А цьогоріч конфлікт стався через те, що українське Нацагентство із запобігання корупції внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Пізніше цей статус фінустанови призупинили, сподіваючись, що завдяки цьому Угорщина розблокує 500 млн євро військової допомоги Україні від Європейського Союзу. Але навіть після такого кроку НАЗК в Будапешті заявили про необхідність гарантій, що OTP Bank не зʼявиться в списку в майбутньому.