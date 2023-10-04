Нова умова. Угорщина хоче гарантій, що OTP Bank більше не включать у список спонсорів війни

Уряд Угорщини хоче отримати гарантії, що Україна не додасть OTP Bank до списку міжнародних спонсорів війни в майбутньому.

Про це заявив міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сіярто, передає Telex.

Він розповів, що запросив до Будапешта представників українського Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Саме там угорська сторона хоче досягти угоди, яка гарантувала б, що OTP Bank більше не потрапить до переліку.

"Якщо там буде досягнута обнадійлива угода, ми, звичайно, повинні будемо розглянути, яких кроків це потребуватиме з нашого боку", – висловився міністр.

Спонсори війни: як OTP Bank потрапив у список?

За даними НАЗК, угорський OTP Bank входить до числа 50-ти найбільших банків Росії, а за низкою напрямків є лідером ринку. Фінустанова обслуговує понад 2,2 млн клієнтів і представлена в понад 1850 населених пунктах РФ.

Банк посідає 2 місце на ринку POS-кредитування (надання кредитів у пунктах продажу товарів) з часткою цього ринку в 15,3%, а також має восьме місце в Росії на ринку кредитних карт.

У травні 2023 року НАЗК внесло OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни.

Причиною назвали зокрема те, що фінустанова продовжила діяльність в Росії й фактично визнала так звані "ДНР" та "ЛНР", надаючи військовим країни-агресорки і їхнім сімʼям право на відстрочку платежів за кредитами та позиками.

Скандал навколо OTP: чому банк більше не спонсор війни?

Наприкінці вересня НАЗК призупинило статус спонсора війни для OTP і пʼяти грецьких компаній-перевізників, пояснивши це результатом переговорів між представниками Агентства, фірм та урядів цих країн щодо припинення співпраці з Росією.

Тоді в НАЗК висловили сподівання, що завдяки рішенню щодо OTP Угорщина розблокує 500 млн євро військової допомоги Україні від Європейського Союзу.

Однак у Будапешті заявили, що ці зусилля суттєво не змінюють ситуацію, і Угорщина не сприятиме подальшому фінансуванню поставок зброї Україні, доки OTP не буде назавжди виключений зі переліку.

Після цього НАЗК вирішило остаточно прибрати OTP Bank зі списку, зазначивши, що фінустанова взяла на себе низку зобов’язань щодо її майбутніх планів на російському ринку.

Який вплив має перелік НАЗК?

До списку міжнародних спонсорів війни НАЗК вносить міжнародні компанії неросійського походження, які надають непряму підтримку військовим зусиллям РФ (наприклад, сплачують податки, постачають важливі товари, сприяють російській пропаганді чи мобілізаційній кампанії).

Станом на 4 жовтня, в перелік включено близько 40 фірм. Зокрема, йдеться про Alibaba, Philip Morris, Unilever, Raiffeisen Bank International, Xiaomi, Auchan, Metro, PepsiCo та Mars.

На своєму сайті НАЗК пише, що позначення компанії міжнародним спонсором війни є лише репутаційним, а "суддею, присяжними та катом" має бути світова спільнота.

Вплив від внесення компаній у список є: в червні Reuters повідомляло, що Mondelez International зіткнулася з корпоративним бойкотом у скандинавському регіоні через те, що продовжує працювати в Росії. Деякі компанії Північної Європи припинили продаж продукції Mondelez, заявивши, що такий крок базується на рішенні українського НАЗК.

Агентство стверджує, що для виключення тієї чи іншої фірми з переліку, вона повинна вийти з російського ринку (чи припинити ведення бізнесу з РФ) або: