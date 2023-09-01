PepsiCo та Mars потрапили до списку міжнародних спонсорів війни

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло корпорації PepsiCo та Mars до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомила пресслужба НАЗК.

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Діяльність PepsiCo в Росії

Компанія PepsiCo виробляє прохолоджувальні напої, соки, чипси, закуски, молочні та інші продукти харчування. Серед її торговельних марок – Chester’s, Lay’s, Mirinda, Pepsi, Sandora, 7up, "Агуша", "Чудо", "Слов’яночка", "Садочок", "Сандорик", "Машенька" та інші.

У Росії фірма працює з 1974 року, має 19 заводів, близько 20 тис. співробітників та 40 тис. сільськогосподарських працівників. За показником чистого прибутку PepsiCo є четвертою за розміром компанією в галузі напоїв і харчових продуктів у РФ.

Як вказують у НАЗК, у перший рік повномасштабної війни в Україні PepsiCo збільшила свої доходи в РФ. Виторг ТОВ "Пепсико Холдинг" за 2022 рік становив 2,59 млрд доларів, чистий прибуток виріс на 333% (до 525 млн доларів). Фірма сплатила понад 115 млн доларів податків до бюджету країни-агресорки.

У березні 2022 року компанія заявила про припинення рекламної діяльності та виробництва напоїв у РФ, однак пізніше відновила випуск, зокрема, напоїв Pepsi, 7Up та Mirinda під іншими брендами. Також фірма продовжує виробництво та дистрибуцію інших товарів.

"За інформацією зі ЗМІ, чипси Lay’s компанії PepsiCo були знайдені в харчових пайках російських солдатів", – зазначили в НАЗК.

Крім того, в Агентстві розповіли, що на кар’єрній сторінці PepsiCo перелічено понад 580 відкритих вакансій у країні-агресорці.

"Створюючи робочі місця іноземні компанії звільняють Кремль від тягаря виплат по безробіттю та пов’язаних із цим соціальних проблем", – ідеться в повідомленні.

Претензії до Mars

Що стосується Mars, то ця компанія відома шоколадними батончиками, але виробляє й корми для домашніх тварин, жувальні гумки, напої, їжу швидкого приготування та консервовані соуси. Її основні торговельні марки – це Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M’s, Whiskas, Pedigree тощо.

У Росії вона працює понад 30 років й інвестувала туди 2,5 млрд доларів, створила понад 6 тис. робочих місць та має там 10 фабрик.

Після початку повномасштабної війни в Україні фірма обіцяла скоротити бізнес на території РФ, використати будь-який прибуток від російського бізнесу на гуманітарні цілі.

Однак НАЗК інформує, що за 2022 рік виторг ТОВ "Марс" виріс до 2,45 млрд доларів, чистий прибуток виріс на 59% (до 377 млн доларів), до бюджету РФ сплачено податків на понад 93 млн доларів.

На сайті з пошуку персоналу російська філія компанії має понад 100 актуальних вакансій.

Спонсори війни: який вплив має перелік?

До списку міжнародних спонсорів війни НАЗК вносить міжнародні компанії неросійського походження, які надають непряму підтримку військовим зусиллям РФ (наприклад, сплачують податки, постачають важливі товари, сприяють російській пропаганді чи мобілізаційній кампанії).

Станом на 1 вересня, в перелік включено майже 40 фірм. Зокрема, йдеться про Alibaba, Philip Morris, Unilever, OTP Bank та Raiffeisen Bank International.

На своєму сайті НАЗК пише, що позначення компанії міжнародним спонсором війни є лише репутаційним, а "суддею, присяжними та катом" має бути світова спільнота.

Вплив від внесення компаній у список є: в червні Reuters повідомляло, що Mondelez International зіткнулася з корпоративним бойкотом у скандинавському регіоні через те, що продовжує працювати в Росії. Деякі компанії Північної Європи припинили продаж продукції Mondelez, заявивши, що такий крок базується на рішенні українського НАЗК.

Щоб Агентство виключило ту чи іншу фірму з переліку, вона повинна вийти з російського ринку (чи припинити ведення бізнесу з РФ) або:

надати реалістичний план виходу з письмовими та публічними гарантіями забезпечити його виконання до визначеної дати;

припинити всі господарські операції в РФ, залишивши там лише формальну присутність, обумовлену складнощами виходу.

У червні поточного року зі списку виключили ірландську компанію з постачання суднового палива Peninsula Petroleum Limited.

Джерело фото: ua.depositphotos.com