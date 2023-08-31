Work.ua оголосив про припинення роботи ще з 200 компаніями, що не пішли з РФ

Сайт з пошуку роботи Work.ua розширив перелік компаній, від роботи з якими відмовляється через продовження ними своєї роботи в Росії. Як ідеться в повідомленні сервісу, у другий "санкційний список" увійшли ще 200 компаній, які досі, як зазначається, працюють на військовий потенціал ворожої Україні країни.

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Найвідомішими серед них є Coca-Cola HBC, Samsung, Xiaomi Corporation, L'Oréal, Claas Group, Caparol, Lacoste, Colin's, New Yorker Group Services, Intimissimi, Calzedonia, Bacardi, Lactalis, Gorenje, Zepter, Dahua Technology, Tezenis, Haier, B. Braun та Egger.

"Work.ua викреслює ці та інші бренди з переліку клієнтів і відмовляється від їхніх вакансій та грошей, бо гідність не продається. Ми будемо й надалі перевіряти та блокувати компанії, які продовжують сидіти на двох стільцях", - заявили у Work.ua.

Там також закликали працівників з цих компаній написати заяви про звільнення та знайти роботу в компаніях, "які справді підтримують Україну". Зазначається, що зараз роботодавці активно шукають кваліфіковані кадри й розмістили на Work.ua 100 тисяч вакансій, що дозволяє "знайти своє місце в гідній компанії, яка не торгує людяністю".

Нагадаємо, що 10 серпня Work.ua призупинив надання послуг 20 компаніям з першого "санкційного списку" та оголосив, що впродовж місяця перевірить інші й остаточно викреслить компанії, які вважає спонсорами тероризму, зі своїх клієнтів.

Списки складені на основі даних сайту Національного агентства з питань запобігання корупції "Міжнародні спонсори війни" та проєкту Leave Russia від Київської школи економіки. У Work.ua також зазначають, що допомогу надали й користувачі, що звертали увагу на ту чи іншу компанію, що продовжує працювати у Росії.

Джерело фото: ua.depositphotos.com