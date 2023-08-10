Work.ua припиняє співпрацю з компаніями, які не вийшли з російського ринку

З 10 серпня український сайт з працевлаштування Work.ua відмовився від співпраці з компаніями, які не вийшли з російського ринку через повномасштабну війну. Work.ua повідомив, що припиняє надавати їм будь-які послуги і розриває з ними всі контракти.

У повідомленні зазначено, що півтора року активної війни виявили, що компанії, які досі залишалися на російському ринку, зробили це не через відсутність можливостей або часу. Справа в тому, що вони це свідомо обрали. І тепер, на податки від цих компаній, Росія будує ракети, якими вбиває мирних українців.

"Сьогодні ми розриваємо контракти на суму понад п’ять мільйонів гривень на рік. Повертаємо ці гроші їхнім власникам і в жодній мірі не хочемо більше бути причетними до діяльності цих компаній в Україні та світі", - йдеться в повідомленні.

У Work.ua наголошують, що поки ці компанії продовжують присутність в Росії, їх варто виключити їх з нашого життя, відмовитися від покупок, не користуватися їхніми послугами, уникати співпраці, партнерства і припинити будь-яку взаємодію з цими брендами.

"В українців є дві найхарактерніші риси — терплячість і сміливість. Ми довго проявляли терплячість. Спочатку вірили, що всі вони скоро теж вийдуть з росії. Потім, що просто не зрозуміли, й наші топменеджери таки зможуть переконати... Але ні. Не змогли. Вибір цих компаній — бути з нашим ворогом. То нехай будуть! Лише з ним", - написав Артур Міхно, співзасновник та CEO Work.ua

Він додав, що ринок праці в Україні відновився, тому звільнені працівники зможуть знайти роботу в українських та міжнародних бізнесах, що "не торгують людяністю" і не ведуть бізнес в країні, яка несе смерть.

Нагадаємо, компанія Mondelez International, яка є в переліку спонсорів війни, зіткнулася з корпоративним бойкотом у скандинавському регіоні через те, що продовжує працювати в Росії. У звʼязку з цим фірма попросила про зустріч з урядом Норвегії, щоб "захистити свій бізнес".