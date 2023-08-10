Work.ua прекращает сотрудничество с компаниями, которые не ушли с российского рынка

С 10 августа украинский сайт по трудоустройству Work.ua отказался от сотрудничества с компаниями, не вышедшими с российского рынка из-за полномасштабной войны. Work.ua сообщил, что перестает предоставлять им какие-либо услуги и разрывает с ними все контракты.

В сообщении отмечено, что полтора года активной войны обнаружили, что до сих пор остававшиеся на российском рынке компании сделали это не из-за отсутствия возможностей или времени. Дело в том, что они это сознательно избрали. И теперь, по налогам от этих компаний, Россия строит ракеты, которыми убивает мирных украинцев.

"Сегодня мы расторгаем контракты на сумму более пяти миллионов гривен в год. Возвращаем эти деньги их владельцам и ни в коей мере не хотим больше быть причастными к деятельности этих компаний в Украине и мире", - говорится в сообщении.

В Work.ua подчеркивают, что пока эти компании продолжают присутствие в России, их следует исключить из нашей жизни, отказаться от покупок, не пользоваться их услугами, избегать сотрудничества, партнерства и прекратить любое взаимодействие с этими брендами.

"У украинцев есть две самые характерные черты — терпеливость и смелость. Мы долго проявляли терпение. Сначала верили, что все они скоро тоже выйдут из России. Потом, что просто не поняли, и наши топменеджеры смогут убедить... Но нет. Не смогли . Выбор этих компаний - быть с нашим врагом. Так пусть будут! Только с ним", - написал Артур Михно, соучредитель и CEO Work.ua

Он добавил, что рынок труда в Украине возобновился, поэтому уволенные работники смогут найти работу в украинских и международных бизнесах, которые "не торгуют человечностью" и не ведут бизнес в несущей смерть стране.

Напомним, компания Mondelez International, которая есть в списке спонсоров войны, столкнулась с корпоративным бойкотом в скандинавском регионе из-за того, что продолжает работать в России. В этой связи фирма попросила о встрече с правительством Норвегии, чтобы "защитить свой бизнес".