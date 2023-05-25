В Украине признали международным спонсором войны производителя Oreo, Milka и "Мишка Барни"

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло американскую транснациональную компанию по производству кондитерских изделий, продуктов питания и напитков Mondelez International в перечень международных спонсоров войны, ведь она не вышла с российского рынка.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Как отмечается, и интересы компании, имеющей годовой доход около $26 млрд и работающей в 160 странах мира, на российском рынке представляет ООО "Мон'дэлис Русь", имеющее три завода:

фабрику "Большевик", которая выпускает печенье "Юбилейное", OREO, "Медвежонок Барни" и крекеры TUC,

производство в Покрове (шоколад Alpen Gold, "Воздушный", Milka и батончик Picnic),

завод в Великом Новгороде (жевательная резинка Dirol и леденцы Halls).

"Компания является лидером рынка кондитерских изделий в категориях шоколад, шоколадные конфеты и бисквиты, а также занимает второе место в категории жевательной резинки и карамельки", - говорится в сообщении.

Доходы Mondelez в РФ

По итогам военного 2022 года прибыль российского филиала Mondelez International составила $339 млн (+303% в год), выручка – свыше $1 млрд (+38% в год). Бюджет агрессора компания пополнила более $61 млн налогов.

"Это - сухая финансовая статистика, которая измеряется жизнями украинских детей, которые больше никогда не попробуют "Медвежонки Барни", - отметили в НАПК.

После российского вторжения в Украину сотрудники Mondelez в Балтийском регионе, охватывающие Литву, Латвию и Эстонию, прислали петицию генеральному директору компании Дирку Ван де Путу с просьбой прекратить весь бизнес в России, на что Mondelez отреагировала формально – объявила о приостановке новых инвестиций и вложений в рекламу в России. Однако, как отмечают в НАПК, судя по финансовым показателям, российский рынок для компании остается перспективным.

"Mondelez публично афиширует свою благотворительную помощь детям, пострадавшим от российского вторжения в Украину. Однако в то же время лукаво расширяет свою деятельность в стране-агрессорке и продолжает платить значительные средства в ее госбюджет. Который тратится в том числе и на ракеты, убивающие украинских детей", - добавили в агентстве.

Напомним, ранее НАПК внесло китайскую частную автомобилестроительную компанию Great Wall Motor в перечень международных спонсоров войны. Ведь автопроизводитель отказался выходить с российского рынка и имеет планы дальнейшего расширения бизнеса в РФ.

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