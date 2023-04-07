НАПК признало спонсором войны крупнейшую нефтепромышленную компанию в мире

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло ведущую глобальную нефтепромышленную компанию SLB (бывшая Schlumberger) со штаб-квартирой в США в перечень международных спонсоров войны.

Как говорится в сообщении ведомства, Совет экономической безопасности Украины предоставил ему информацию, свидетельствующую, что после полномасштабного вторжения России в Украину указанная компания не только не осудила военные действия агрессора, но и расширила свой бизнес на его территории. Отмечается, что американская компания играет критическую роль для РФ, занимая 8% российского нефтесервисного рынка.

Компания четко заявляет, что ее вклад в российскую экономику составил уже более 4,5 миллиарда долларов в виде налогов, а штат SLB в России насчитывает 11,5 тысячи сотрудников, работающих на ряд заводов и сервисных центров. Кроме того, в России SLB имеет широкую сеть дочерних предприятий, что позволяет ей обходить международные санкции.

SLB тесно сотрудничает с российскими нефтегазовыми гигантами, в том числе компаниями "Газпром", "Роснефть" и "Лукойл". Все перечисленные компании находятся под санкциями США. После начала полномасштабной войны SLB не разорвала свои связи с российскими клиентами. Напротив, компания расширила свой бизнес, переняв контракты на обслуживание и поставку оборудования у конкурентов, покинувших рынок.

В третьем квартале 2022 года выручка подразделения SLB, занимающегося исследованием пластов в России и Центральной Азии, выросла на 25%, превысив показатели в других регионах. С мая по октябрь 2022 года SLB поставила на российские предприятия более 900 партий своей продукции. В настоящее время компания продолжает участвовать в тендерах, объявляемых российскими компаниями.

В НАПК напоминают, что в прошлом SLB уже нарушала санкции, введенные правительством США, в частности, поставляя оборудование в Иран и Судан в 2000-х годах, а также обслуживая арктические проекты дочерних компаний "Газпрома" после 2014 года. В последнем случае компанию ждал штраф в сумме 1,4 миллиона долларов.

В октябре 2022 года SLB столкнулась с волной критики, поскольку более 9 тысяч сотрудников компании в России получили повестки о призыве на военную службу на рабочем месте. Кроме того, компания запрещает работникам приобщаться к работе дистанционно, чтобы те не могли избежать мобилизации.

"SLB, как и сотни других иностранных бизнесов, все еще открыто поддерживает российскую военную машину. В то же время компания заявляет, что не нарушает никаких санкций. Если у международных компаний до сих пор есть такая возможность, более чем через год после начала полномасштабного вторжения, тогда наша задача – ликвидировать подобные лазейки в санкционном режиме", - отметила глава направления минимизации коррупционных рисков в санкционной политике НАПК Агия Загребельская.

Она призвала американских партнеров Украины взять под контроль ситуацию с SLB и принять необходимые меры для прекращения деятельности компании на территории государства-агрессора.

Напомним также, что недавно НАПК отнесло к спонсорам войны Китайскую государственную инженерно-строительную корпорацию (CSCEC), австрийский Raiffeisen Bank, итальянскую цементную компанию Buzzi Unicem и немецкого ритейлера Metro Cash & Carry.