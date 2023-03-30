НАПК внесло китайскую строительную корпорацию CSCEC в перечень международных спонсоров войны

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло китайскую государственную инженерно-строительную корпорацию (CSCEC), являющуюся подрядчиком в РФ в перечень международных спонсоров войны.

Дочерняя компания CSCEC ООО "Китайстрой" является одним из подрядчиков ММДЦ "Москва-Сити", ЖК "Балтийская жемчужина", "Бизнес-парк GREENWOOD", ТЦ "Невский Центр Стокманн", Казино Tigre De Cristal, ММДЦ "Башня Федерации" и МФК. "Китайский Деловой Центр "Парк Хуамин", сообщают в НАПК.

Несмотря на полномасштабное вторжение государства-террориста в Украину, компания CSCEC продолжает свою работу в России и расширяет свое присутствие на ее строительном рынке, чем поддерживает и спонсирует терроризм.

Она занималась такими проектами, как "Внутризаводское хозяйство, установление пиролиза смешанного сырья" на Амурском газохимическом комплексе и "Музейный и театрально-образовательный комплекс" в г. Владивосток.

Компания активно работает над увеличением количества своих фирм в России и пытается выйти на рынок строительства жилья в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке и получать новые проекты.

По договоренности с Минстроем России, "Китайстрой" также примет участие в замене западного строительного оборудования на китайские аналоги.

Кроме китайской State Construction Engineering Corporation НАПК также внесло Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.