НАЗК внесло китайську будівельну корпорацію CSCEC до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську державну інженерно-будівельну корпорацію (CSCEC) який є підрядником в РФ до переліку міжнародних спонсорів війни.

Дочірня компанія CSCEC ТОВ "Китайстрой" є одним із підрядників ММДЦ "Москва-Сити", ЖК "Балтийская жемчужина", "Бизнес-парк GREENWOOD", ТЦ "Невский Центр Стокманн", Казино Tigre De Cristal, ММДЦ "Башня Федерации" та МФК "Китайский Деловой Центр "Парк Хуамин", повідомляють у НАЗК.

Незважаючи на повномасштабне вторгнення держави-терориста в Україну, компанія CSCEC продовжує свою роботу в Росії та розширює своу присутність на її будівельному ринку, чим підтримує та спонсорує тероризму.

Вона займалася такими проектами як "Внутрішньозаводське господарство, встановлення піролізу змішаної сировини" на Амурському газохімічному комплексі та "Музейний та театрально-освітній комплекс" у м. Владивосток.

Компанія активно працює над збільшенням кількості своїх фірм у Росії і намагається вийти на ринок будівництва житла у Москві, Санкт-Петербурзі та Владивостоку і отримувати нові проекти.

По домовленості з Мінбудом Росії, "Китайстрой" також візбме участь у заміні західного будівельного обладнання на китайські аналоги.

Окрім китайської State Construction Engineering Corporation НАЗК також внесло Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.