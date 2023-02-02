НАЗК додало американську Procter&Gamble до списку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло американську корпорацію Procter&Gamble (P&G) у список міжнародних спонсорів війни. З'ясувалося, що компанія продовжує працювати в РФ, сплачуючи податки в російський держбюджет і сприяючи мобілізаційним заходам.

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Про це повідомила пресслужба НАЗК, уточнивши, що інформацію щодо діяльності Procter&Gamble в Росії надала Рада економічної безпеки України.

Корпорації Procter&Gamble належать такі дочірні підприємства та бренди, як-от Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Pantene, Old Spice, Hugo Boss, Max Factor тощо.

Відомо, що за 2021 рік компанія сплатила близько 5,2 млн доларів у вигляді податкових надходжень та інших виплат. Зараз корпорація дає робочі місця для близько 2,5 тисяч громадян РФ.

Більше того, у березні, після заяви про зменшення присутності на російському ринку, P&G на 40% підняла ціни на власні товари на російські ринки. Таким чином компанія майже знівелювала втрату доходу від скорочення портфеля брендів. За рахунок такого підвищення цін на продукцію зросли органічні продажі компанії в Росії за підсумками 2022 року.

Згідно з новим російським законодавством, корпорації, які працюють в РФ, змушені брати участь у мобілізаційних заходах, сприяти призову співробітників до армії та фінансувати їхнє військове спорядження. Отже, як зауважили в НАЗК, P&G сприяє мобілізації в РФ.

Із Росії йдуть компанії, що працюють абсолютно в різних сегментах. Зокрема, найбільша нафтосервісна компанія світу заявила, що продає свій бізнес у Росії.

В цей час компанія Ekaterra, яка володіє брендами Lipton, Saito та Brooke Bond, оголосила про припинення діяльності на російському ринку.

Водночас є й ті, які готові лише на скорочення своєї присутності на ринку, або зменшення асортименту.