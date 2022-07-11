Виробник побутової техніки Electrolux йде з Росії

Шведська компанія з виробництва побутової техніки Electrolux припиняє свою діяльність у країні-агресорі РФ та продає бізнес місцевому менеджменту.

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Про це повідомила прес-служба компанії.

Як заявив президент і генеральний директор компанії Альберто Заната, Electrolux дотримується всіх санкцій і через агресію Росії в Україні більше не зможе продавати свою продукцію в РФ.

"Після результатів оцінки, що свідчать про те, що продовження бізнесу в Росії в поточній ситуації неможливе, Electrolux Professional припиняє свою діяльність у країні", - зазначається у повідомленні.

Зазначається, що в Росії штат Electrolux налічує 25 співробітників, продажі в країні за 2021 рік становили близько 1% від загального обсягу компанії.

Зазначимо, найбільший виробник побутової техніки Whirlpool, виробник шин Michelin та світового лідера в галузі виробництва ліфтів та ескалаторів KONE у вівторок, 28 червня, заявили, що продають свої російські бізнеси і йдуть з РФ назавжди.

А японська автомобільна компанія Nissan Motor припинила виробництво в Росії на першу половину фінансового року, що розпочався 1 квітня.