НАПК добавило американскую Procter&Gamble в список международных спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло американскую корпорацию Procter&Gamble (P&G) в список международных спонсоров войны. Выяснилось, что компания продолжает работать в РФ, уплачивая налоги в российский госбюджет и способствуя мобилизационным мерам.

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Об этом сообщила прессслужба НАПК, уточнив, что информацию о деятельности Procter&Gamble в России предоставил Совет экономической безопасности Украины.

Корпорации Procter&Gamble принадлежат такие дочерние предприятия и бренды, как Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Pantene, Old Spice, Hugo Boss, Max Factor и т.д.

Известно, что за 2021 год компания уплатила около 5,2 млн долларов в виде налоговых поступлений и других выплат. Сейчас корпорация дает рабочие места для около 2,5 тысячи граждан РФ.

Более того, в марте после заявления об уменьшении присутствия на российском рынке P&G на 40% подняла цены на собственные товары на российском рынки. Таким образом, компания почти нивелировала потерю дохода от сокращения портфеля брендов. За счет такого повышения цен на продукцию выросли органические продажи компании в России по итогам 2022 года.

Согласно новому российскому законодательству, корпорации, работающие в РФ, вынуждены участвовать в мобилизационных мероприятиях, содействовать призыву сотрудников в армию и финансировать их военное снаряжение. То есть, как отметили в НАПК, P&G способствует мобилизации в РФ.

Из России уходят компании, работающие абсолютно в разных сегментах. В частности, самая крупная нефтесервисная компания мира заявила, продает свой бизнес в России.

В настоящее время компания Ekaterra, владеющая брендами Lipton, Saito и Brooke Bond, объявила о прекращении деятельности на российском рынке

В то же время есть и те, которые готовы только к сокращению своего присутствия на рынке или уменьшению ассортимента.