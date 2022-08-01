Производитель чая Lipton и Brooke Bond уходит из России

Из магазинов бренды исчезнут после того как будут распроданы последние партии.

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Компания Ekaterra, которая владеет брендами Lipton, Saito и Brooke Bond, объявила об уходе с российского рынка. Об этом говорится в сообщении компании.

Так, производство чая под принадлежащими ей марками прекратится до конца 2022 года. Из магазинов бренды исчезнут после того как будут распроданы последние партии.

В Ekaterra отметили, что выполнят обязательства перед сотрудниками в рамках действующего российского законодательства.

Напомним, что крупнейшая нефтесервисная компания мира продает свой бизнес в России.