НАЗК внесло Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни

Австрійська банківська група Raiffeisen Bank International після вторгнення РФ в Україну продовжила працювати в Росії та офіційно визнала так звані "Л/ДНР". Це стало підставою для рішення Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) внести Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це 23 березня повідомила пресслужба НАЗК.

В РФ Raiffeisen Bank працює з 1996 року та входить до переліку системно значимих російських банків. Через своє російське представництво банк визнає так звані Донецьку та Луганську "народні республіки" і надає кредитні канікули та пільгові кредити окупантам.

"Окрім того, що Raiffeisen є одним із небагатьох європейських банків, які продовжують роботу в РФ, банк ще й на 200% скористався санкціями, що призвели до виходу з російського ринку його конкурентів. На сьогодні Raiffeisen є одним з найважливіших фінансових каналів, в якому російські суб’єкти господарювання здійснюють операції в доларах і євро. Таким чином, банк отримує величезні прибутки, з яких потім фінансує бюджет країни-агресорки своїми податками", — підкреслили в НАЗК.

Для прикладу: у третьому кварталі 2022 року російський Raiffeisen Bank оновив рекорд чистого прибутку, заробивши 790 млн євро, що в 4 рази перевищило показник за аналогічний період попереднього року.

З'ясувалося, що на російське дочірнє представництво банку припало майже 70% чистого прибутку всієї групи. У 2022 році до держбюджету РФ Raiffeisen Bank перерахував 559 млн євро — це вартість 95 ракет "Калібр".

НБУ констатує відсутність прогресу на шляху ухвалення рішень щодо виходу банку з російського ринку. Тому, як наголосили в НАЗК, усі ці факти та продовження операцій Raiffeisen Bank у Росії означають пряму підтримку та спонсорування тероризму.

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