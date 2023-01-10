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Пільги учасникам "СВО" та визнання "ДНР" та "ЛНР": НБУ обурений діяльністю міжнародних банків в Росії
Національний банк України констатує відсутність прогресу на шляху прийняття остаточних рішень щодо виходу з російського ринку міжнародних банківських груп Raiffeisen Bank International, Intensa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank та Credit Agricole, йдеться у заяві регулятора.
"Вважаємо це неприпустимим. Остання інформація, яка з’явилася в публічному полі, про надання банками, які входять до міжнародних фінансових груп, пільгових умов кредитування для учасників так званої "спеціальної військової операції" – чергове свідчення того, що заяви, які були зроблені, відрізняються від фактичного стану справ", - сказано у ній.
У Нацбанку нагадують, що зверталися до зазначених фінустанов, проводили зустрічі з керівництвом та акціонерами вказаних груп, але отримували лише запевнення, що ті "продовжують вивчати всі стратегічні варіанти майбутнього їх бізнесу в Росії, включно з варіантами виходу з цього ринку".
НБУ підкреслює, що зазначені гравці залишаються активними учасниками банківського ринку РФ, конкуруючи за збільшення кредитних портфелів. Більш того, у своїх матеріалах банки відкрито використовують назви "ЛНР" та "ДНР" як окремих суб’єктів, фактично толеруючи зухвале порушення Росією міжнародного права.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Публічно ще раз звертаємося до керівництва міжнародних банківських груп: залишаючись в Росії, ви обрали підтримку агресора та його воєнних злочинів. Крім моральних аспектів, така політика суперечить офіційній позиції урядів країн демократичного світу та широкомасштабній підтримці українського народу населенням цих країн", - вказує український регулятор.
Оскільки отримання прибутків у країні-агресорі призводить до значних ризиків для діяльності зазначених інституцій в їхніх основних юрисдикціях, НБУ також звернеться із запитами до відповідних урядів і регуляторів для ініціювання відповідної реакції на вищезазначені дії міжнародних фінансових груп.
"Міжнародні банки повинні нарешті реалізувати рішучі заяви, зроблені майже рік тому, та вийти із ринку зануреної по лікті в кров українців росії. Дотичність поважних європейських компаній до економіки країни-терориста – отруйна. Війна – це час обирати між прибутком та гідністю", – підкреслив голова НБУ Андрій Пишний.
За його словами, Нацбанк у цьому солідарний з позицією міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, який заявив, що міжнародні компанії, які залишаються працювати в Росії, напряму фінансують російські воєнні злочини та геноцид українців.
Зазначимо, що напередодні у ЗМІ потрапила інформація, що російська "донька" однієї з перелічених структур, а саме "Райффайзен Банк" надає пільгові кредити учасникам "СВО на території України, ДНР та ЛНР". На це банк відповів, що "діє на основі чинного законодавства країни, в якій він розташований".
В свою чергу, Райффайзен Банк Україна не став засуджувати таку позицію, заявивши лише, що припинив відносини з клієнтами та грошима, що мають російське та білоруське походження, підтримує санкції проти РФ, її материнска структура все же "ретельно розглядає спланований вихід банку з РФ", а російський Райффайзен Банк нібито "не залучає активно клієнтів в РФ і суттєво скорочує кредитний портфель".