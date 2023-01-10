Пільги учасникам "СВО" та визнання "ДНР" та "ЛНР": НБУ обурений діяльністю міжнародних банків в Росії

Національний банк України констатує відсутність прогресу на шляху прийняття остаточних рішень щодо виходу з російського ринку міжнародних банківських груп Raiffeisen Bank International, Intensa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank та Credit Agricole, йдеться у заяві регулятора.

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"Вважаємо це неприпустимим. Остання інформація, яка з’явилася в публічному полі, про надання банками, які входять до міжнародних фінансових груп, пільгових умов кредитування для учасників так званої "спеціальної військової операції" – чергове свідчення того, що заяви, які були зроблені, відрізняються від фактичного стану справ", - сказано у ній.

У Нацбанку нагадують, що зверталися до зазначених фінустанов, проводили зустрічі з керівництвом та акціонерами вказаних груп, але отримували лише запевнення, що ті "продовжують вивчати всі стратегічні варіанти майбутнього їх бізнесу в Росії, включно з варіантами виходу з цього ринку".

НБУ підкреслює, що зазначені гравці залишаються активними учасниками банківського ринку РФ, конкуруючи за збільшення кредитних портфелів. Більш того, у своїх матеріалах банки відкрито використовують назви "ЛНР" та "ДНР" як окремих суб’єктів, фактично толеруючи зухвале порушення Росією міжнародного права.

"Публічно ще раз звертаємося до керівництва міжнародних банківських груп: залишаючись в Росії, ви обрали підтримку агресора та його воєнних злочинів. Крім моральних аспектів, така політика суперечить офіційній позиції урядів країн демократичного світу та широкомасштабній підтримці українського народу населенням цих країн", - вказує український регулятор.

Оскільки отримання прибутків у країні-агресорі призводить до значних ризиків для діяльності зазначених інституцій в їхніх основних юрисдикціях, НБУ також звернеться із запитами до відповідних урядів і регуляторів для ініціювання відповідної реакції на вищезазначені дії міжнародних фінансових груп.

"Міжнародні банки повинні нарешті реалізувати рішучі заяви, зроблені майже рік тому, та вийти із ринку зануреної по лікті в кров українців росії. Дотичність поважних європейських компаній до економіки країни-терориста – отруйна. Війна – це час обирати між прибутком та гідністю", – підкреслив голова НБУ Андрій Пишний.

За його словами, Нацбанк у цьому солідарний з позицією міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, який заявив, що міжнародні компанії, які залишаються працювати в Росії, напряму фінансують російські воєнні злочини та геноцид українців.

Зазначимо, що напередодні у ЗМІ потрапила інформація, що російська "донька" однієї з перелічених структур, а саме "Райффайзен Банк" надає пільгові кредити учасникам "СВО на території України, ДНР та ЛНР". На це банк відповів, що "діє на основі чинного законодавства країни, в якій він розташований".

В свою чергу, Райффайзен Банк Україна не став засуджувати таку позицію, заявивши лише, що припинив відносини з клієнтами та грошима, що мають російське та білоруське походження, підтримує санкції проти РФ, її материнска структура все же "ретельно розглядає спланований вихід банку з РФ", а російський Райффайзен Банк нібито "не залучає активно клієнтів в РФ і суттєво скорочує кредитний портфель".