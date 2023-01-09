Перші інтервенції НБУ і штиль на валютному ринку. Чого очікувати від курсу валют у другий тиждень 2023 року

Перший тиждень 2023 року на валютному ринку пройшов спокійно. Причин для струсу не було, оскільки ділова активність в країні у період з 1 по 8 січня була практично “нульовою”. Але разом з тим НБУ звершив свої перші валютні інтервенції на міжбанку, який від самого початку активних бойових дій функціонує в особливому режимі. Нагадаємо, що вже більше 10 місяців поспіль основним продавцем іноземних валют виступає НБУ, а покупцями – комерційні банки.

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В результаті перших в цьому році інтервенцій Національний банк придбав на міжбанку $7,85 млн, а продав аж $682,56 млн, зайшовши таким чином у "мінус" на $674,71 млн. Таким чином починаючи з 24 лютого, під час широкомасштабної війни, НБУ придбав сумарно $2,619 млрд, а продав $24,285 млрд (негативний баланс – $21,666 млрд).

У той же час, завдяки іноземним партнерам міжнародні резерви НБУ у грудні 2022 року знову зросли. Тому у Нацбанку залишається достатньо фінансових можливостей регулювати попит на валюту.

“Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2023 року за попередніми даними становили 28,5 млрд дол. У грудні вони зросли на 1,9% порівняно з листопадом 2022 року завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили інтервенції НБУ з продажу валюти для підтримання фіксованого курсу”, – повідомив НБУ на початку січня про стан своїх резервів.

Курс у банках і на чорному ринку

Протягом першого тижня 2023 року готівковий курс гривні по відношенню до долара і євро у банках майже не змінився. На чорному ринку прослідковувалась певна нестабільність, але в кінцевому підсумку інвалюта практично лишилась на позиціях перших чисел року року.

У банках у понеділок 2 січня долар торгувався в середньому по Україні на рівні 40,2-40,8 грн/$, а в неділю курс незначно звузився до діапазону 40,2-40,75 грн/$. Євро у понеділок торгувався в межах 42-42,85 грн/€, а наприкінці тижня – 41,8-42,7 грн/€.

На чорному ринку в перший понеділок року долар торгувався на рівні 40,6-40,82 грн/$, а в неділю – 40,6-40,75 грн/$. Євро почав тиждень на рівні 42,55-42,84 грн/€, а закінчив у діапазоні 42,4-42,65 грн/€.

Як пояснив у коментарі delo.ua директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко, курсова стабільність зумовлена декількома причинами:

надходження фінансової допомоги від країн-партнерів: за підсумками грудня Україна отримала майже 5 млрд $;

ефективна політика НБУ із встановлення балансу між попитом і пропозицією на готівкову валюту, зокрема за рахунок нових конвертаційних програм;

"Зерновий коридор", що дає змогу Україні отримати надходження за експорт збіжжя;

героїзм ЗСУ і ефективність сил ППО, що звели до мінімуму наслідки ворожих ракетних і атак БПЛА 31 грудня та 1 січня.

Другий тиждень січня – на ринку стабільність і тиша

Як прогнозує Герман Марченко, з 9 по 15 січня ситуація на валютному ринку залишатиметься прогнозованою і не зазнає суттєвих змін: можливі незначні коливання курсу долара в межах 0,5-1 грн.

"Звісно, ми не можемо виключати якихось ситуативних сплесків на ринку (протягом 1-2 днів), однак загальні тренди залишаються сталими, тому ми не очікуємо раптового зростання попиту на валютну готівку", – пояснює експерт.

Водночас схожі тенденції спостерігаються майже два місяці поспіль: курс гривні (за деяким винятком), зокрема – під час блекауту 23 листопада, тримається в межах 40-41 грн/$.

Це пов’язано з тим, що НБУ напрацював набір дієвих інструментів утримання кусрового балансу (фіксація облікової ставки, обмеження впливу спекулянтів ринку, оперативне погашення попиту з допомогою інтервенцій) Крім того, початок року завжди відрізняється затишшям на валютному ринку.

Тому, якщо виключити фактори форс-мажору, такі як можливі нові руйнування енергетичної інфраструктури або загострення у зоні бойових дій, підстав для того, щоб курс перевищив позначку 41 грн/$, поки що немає.