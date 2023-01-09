Первые интервенции НБУ и штиль на денежном рынке. Чего ждать от курса валют во вторую неделю 2023 года

Первая неделя 2023 года на валютном рынке прошла спокойно. Причин для сотрясения не было, поскольку деловая активность в стране в период с 1 по 8 января была практически "нулевой". Но вместе с тем НБУ совершил свои первые валютные интервенции на межбанке, который с самого начала активных боевых действий функционирует в особом режиме. Напомним, что уже более 10 месяцев основным продавцом иностранных валют выступает НБУ, а покупателями – коммерческие банки.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В результате первых в этом году интервенций Национальный банк приобрел на межбанке $7,85 млн, а продал $682,56 млн, зайдя таким образом в "минус" на $674,71 млн. Таким образом, начиная с 24 февраля, во время широкомасштабной войны, НБУ приобрел суммарно $2,619 млрд, а продал $24,285 млрд (отрицательный баланс – $21,666 млрд).

В то же время благодаря иностранным партнерам международные резервы НБУ в декабре 2022 года вновь выросли. Поэтому у Нацбанка остается достаточно финансовых возможностей регулировать спрос на валюту.

“Международные резервы Украины по состоянию на 1 января 2023 г. по предварительным данным составили 28,5 млрд дол. В декабре они выросли на 1,9% по сравнению с ноябрем 2022 года благодаря валютным поступлениям от международных партнеров, которые превысили интервенции НБУ по продаже валюты для поддержки фиксированного курса”, – сообщил НБУ в начале января о состоянии своих резервов.

Курс в банках и на черном рынке

В течение первой недели 2023 г. наличный курс гривны по отношению к доллару и евро в банках почти не изменился. На черном рынке прослеживалась определенная нестабильность, но в конечном счете инвалюта практически осталась на позициях первых чисел года.

В банках в понедельник 2 января доллар торговался в среднем по Украине на уровне 40,2-40,8 грн/$, а в воскресенье курс незначительно сузился до диапазона 40,2-40,75 грн/$. Евро в понедельник торговался в пределах 42-42,85 грн/€, а в конце недели – 41,8-42,7 грн/€.

На черном рынке в первый понедельник года доллар торговался на уровне 40,6-40,82 грн/$, а в воскресенье – 40,6-40,75 грн/$. Евро начал неделю на уровне 42,55-42,84 грн/€, а закончил в диапазоне 42,4-42,65 грн/€.

Как пояснил в комментарии delo.ua директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко, курсовая стабильность обусловлена несколькими причинами:

поступление финансовой помощи от стран-партнеров: по итогам декабря Украина получила почти 5 млрд$;

эффективная политика НБУ по установлению баланса между спросом и предложением на наличную валюту, в том числе за счет новых конвертационных программ;

"Зерновой коридор", позволяющий Украине получить поступления за экспорт зерна;

героизм ВСУ и эффективность сил ПВО, сведшие к минимуму последствия вражеских ракетных и атак БПЛА 31 декабря и 1 января.

Вторая неделя января – на рынке стабильность и тишина

Как прогнозирует Герман Марченко, с 9 по 15 января ситуация на валютном рынке будет оставаться прогнозируемой и не претерпит существенные изменения: возможны незначительные колебания курса доллара в пределах 0,5-1 грн.

"Конечно, мы не можем исключать каких-либо ситуативных всплесков на рынке (в течение 1-2 дней), однако общие тренды остаются постоянными, поэтому мы не ожидаем внезапного роста спроса на валютные наличные", - объясняет эксперт.

В то же время, подобные тенденции наблюдаются почти два месяца подряд: курс гривны (за некоторым исключением), в частности – во время блекаута 23 ноября, держится в пределах 40-41 грн/$.

Это связано с тем, что НБУ наработал набор действенных инструментов удержания кусрового баланса (фиксация учетной ставки, ограничение влияния спекулянтов рынка, оперативное погашение спроса за счет интервенций). Кроме того, начало года всегда отличается затишьем на валютном рынке.

Поэтому, если исключить факторы форс-мажора, такие как возможные новые разрушения энергетической инфраструктуры или обострение в зоне боевых действий, оснований для того, чтобы курс превысил отметку 41 грн/$, пока нет.