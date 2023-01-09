В НБУ не бачать ознак неплатоспроможності Сенс Банку для його націоналізації

Національний банк України не бачить ознак неплатоспроможності Сенс Банку, який до 1 грудня називався Альфа-Банком Україна, які могли б призвести до його націоналізації. Про це повідомила в ефірі національного телемарафону перша заступниця голови регулятора Катерина Рожкова.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Якщо говорити з точки зору закону про банки і банківську діяльність, то націоналізація системно важливого банку можлива лише в тому випадку, коли цей банк буде визнаний неплатоспроможним... На сьогоднішній день ми не бачимо ознак, які загрожували б платоспроможності Альфа-Банку", – заявила посадовиця.

Однак вона підкреслила, що якщо банк втратить ліквідність, НБУ буде змушений визнати його неплатоспроможним і задля уникнення потрясінь на фінансовому ринку в період військового часу може вийти з пропозицією до Кабінету міністрів щодо його націоналізації.

Крім того, Рожкова прокоментувала рішення щодо накладення на Сенс Банк на початку січня штрафу в 47,7 мільйона гривень за незабезпечення належної організації внутрішньобанківської системи запобігання та протидії та проведення первинного фінансового моніторингу.

Вона підкреслила, що заява про порушення банком закону про запобігання та протидію відмиванню злочинних доходів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення не означає, що йдеться саме, наприклад, про фінансування тероризму. Втім, конкретні обставини виявлених порушень Рожкова пояснювати відмовилась, аргументуючи це банківською таємницею.

"В даному випадку були грубі порушення законодавства, і банк оштрафований на велику суму грошей, причому цей банк, по суті, сам в своєму пресрелізі це визнав. Це наша стандартна практика. Але якщо ми говоримо про неплатоспроможність, то це трошки інше законодавство - яке регулює здатність банків розраховуватися зі своїми вкладниками. Там інші заходи впливу, включаючи визнання банка неплатоспроможним", - підкреслила вона.

Крім того, Рожкова нагадала, що одним з власників істотної участі у Сенс Банку є Михайло Фрідман, який є фігурантом не лише українських санкцій, а міжнародних.

"Саме через це ми відсторонили пана Фрідмана та інших власників істотної участі, які знаходяться під санкціями від можливості брати участь в управлінні банком. Тобто ми як регулятор зі свого боку зробили багато кроків, аби убезпечити нашу фінансову систему від можливості використання її в інтересах країни-агресора", - вказала перша заступниця голови НБУ.

Нагадаємо, що 6 жовтня Верховна Рада прийняла, а 26 жовтня президент Володимир Зеленський підписав закон про особливості виведення з ринку системно важливого банку у випадку його неплатоспроможності в умовах воєнного стану. Він передбачає купівлю такого банку державою за символічну 1 гривню, а його ухвалення називають направленим саме на ймовірне застосування перш за все до Сенс Банку, до якого, до того ж, мають претензії українські правоохоронці.