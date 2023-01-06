НБУ оштрафував Sense Bank (Альфа-Банк) майже на 50 млн грн

Національний банк України за порушення ряду норм діючого законодавства наклав штраф на АТ "Сенс Банк" (раніше - АТ "Альфа-Банк"). Про це повідомила пресслужба НБУ.

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Загальна сума штрафу становить 47 702 500,00 грн. З цієї суми частина штрафу у розмірі 47 302 500,00 грн встановлена за незабезпечення належної організації внутрішньобанківської системи запобігання та протидії та проведення первинного фінансового моніторингу, про що свідчить порушення вимог. Друга частина штрафу — 400 000,00 грн — накладена на Sense Bank через неналежне виконання обов’язку здійснювати вивчення клієнтів.

"Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства в грудні 2022 року застосував до одного банку та семи небанківських фінансових установ заходи впливу", — йдеться в повідомлені регулятора.

Уточнюємо, що НБУ також надіслав письмове застереження за порушення вимог таким компаніям: ТОВ "ФК "Контрактовий дім", ТОВ "ФК "Арагон", ТОВ "НСП", ТОВ "Тормес-Капітал", ДП "УЦ "Безпека", ТОВ "ФК "Солід груп", ТОВ "ФК "Фінофіс", ТОВ "Преміум Фінанс".

З них дві оштрафували:

ТОВ "Преміум Фінанс – на 1 216 000,00 грн;

ТОВ "ФК "Фінофіс" – на 6 591,00 грн.

Нагадаємо, з 1 грудня 2022 року Альфа-Банк має нову назву – Sense Bank.

Про рішення банку відмовитися від бренду "Альфа"стало відомоще в червні. Його пояснюють небажанням асоціюватися надалі з російським Альфа-Банком. У серпні рішення схвалили акціонери Альфа-Банку Україна, а наприкінці вересня стало відомо, що його погодив і Національний банк України.