Альфа-Банк Україна відмовляється від бренду "Альфа", - довірена особа

Правління Альфа-Банку України вирішило відмовитися від бренду "Альфа" та продовжити роботу під новим брендом. Це рішення буде реалізовано, щойно вдасться виконати всі юридичні вимоги.

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Про це повідомив екс-міністр фінансів Симеон Дянков, якому у середині квітня за погодженням з Нацбанком було передано право голосу за мажоритарним пакетом банку.

"За кілька днів після початку війни правління ухвалило рішення відмовитися від бренду "Альфа-Банк". Банк не хоче мати нічого спільного з країною-агресором навіть на рівні асоціацій та бренду, який працює в Росії", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна”.

За його словами, рішення про перейменування ухвалило українське керівництво банку, і щоб реалізувати його на практиці, потрібні рішення зборів акціонерів, працюючі держреєстри та відповідні нотаріальні дії.

"Щойно відкриються реєстри і буде можливість втілити рішення юридично, частиною моєї функції буде провести необхідні рішення через щорічні збори акціонерів. Я представляю зараз більшість голосів на цих зборах", - пояснив він.

Відповідаючи на запитання про новий бренд, представник банку уточнив, що в роботі кілька назв, і яка саме буде обрана, фінустанова повідомить пізніше.

Дянков додав, що другим найважливішим питанням на зборах буде його докапіталізація на $1 млрд за рахунок коштів акціонерів, які для цієї мети, як передбачається, будуть звільнені від санкцій.

"Український банк завжди - задовго до війни і під час її - був і залишається незалежним від російського банку, білоруського, люксембурзького тощо (…) Загальне ім'я - так, заважає, тому українська команда швидко ухвалила рішення про його зміну, просто проблеми з реєстрами та нотаріальними діями не дають швидко його реалізувати юридично", – наголосив Дянков.

"Сьогодні всі болючі питання закриті. І ми з середини весни побачили тенденцію до стабілізації ситуації щодо пасивів", – сказав представник Альфа-Банку Україна.

За даними банку, його найбільшими акціонерами наразі опосередковано є:

Андрій Косогов (40,9614%, до нього після війни перейшли пакети потрапили під санкції Германа Хана та Олексія Кузьмічова у розмірі відповідно 20,9659% та 16,3239%);

Михайло Фрідман (32,8632%);

Петро Авен (12,4018%);

UniCredit SpA (Італія, 9,9%);

Марк Фоундейшн із дослідження ракових захворювань (3,8736%).

Дянков є довіреною особою НБУ з пакетів Косогова і Фрідмана та Авена, які потрапили під санкції.

Альфа-Банк Україна, за даними Нацбанку України, на 1 березня 2022 року за розміром загальних активів посідав 5-е місце (123,77 млрд грн) серед 69 банків, що діють у країні.

Спочатку акціонери Альфа Груп були представлені на українському фінансовому ринку інвестиційною компанією Альфа Капітал. Однак після покупки наприкінці 2000 року Київінвестбанку було прийнято рішення про об'єднання бізнесу банку та інвесткомпанії та перейменування банку в Альфа-Банк.