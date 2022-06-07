Альфа-Банк Украина отказывается от бренда "Альфа", - доверенное лицо

Правление Альфа-Банка Украины решило отказаться от бренда "Альфа" и продолжить работу под новым брендом. Это решение будет реализовано, как только удастся выполнить все юридические требования.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил экс-министр финансов Симеон Дянков, которому в середине апреля по согласованию с Нацбанком было передано право голоса по мажоритарному пакету банка.

"Спустя несколько дней после начала войны правление приняло решение отказаться от бренда "Альфа-Банк". Банк не хочет иметь ничего общего со страной-агрессором даже на уровне ассоциаций и бренда, который работает в России", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, решение о переименовании приняло украинское руководство банка, и чтобы реализовать его на практике, нужны решение собрания акционеров, работающие госреестры и соответствующие нотариальные действия.

"Как только откроются реестры и будет возможность воплотить решение юридически, частью моей функции будет провести необходимые решения через ежегодное собрание акционеров. Я представляю сейчас большинство голосов на этом собрании", – пояснил он.

Отвечая на вопрос о новом бренде, представитель банка уточнил, что в работе несколько названий, и какое именно будет выбрано, финучреждение сообщит позже.

Дянков добавил, что вторым важнейшим вопросом на собрании будет его докапитализация на $1 млрд за счет средств акционеров, которые для этой цели, как предполагается, будут освобождены от санкций.

"Украинский банк всегда - задолго до войны и во время ее - был и остается независимым от российского банка, белорусского, люксембургского и так далее (…) Общее имя - да, мешает, потому украинская команда быстро приняла решение о его смене, просто проблемы с реестрами и нотариальными действиями не дают быстро его реализовать юридически", – подчеркнул Дянков.

"Сегодня все болезненные вопросы закрыты. И мы со средины весны увидели тенденцию к стабилизации ситуации по пассивам", – сказал представитель Альфа-Банка Украина.

По данным банка, его крупнейшими акционерами на данный момент опосредованно являются:

Андрей Косогов (40,9614%, к нему после войны перешли пакеты попавших под санкции Германа Хана и Алексея Кузьмичева в размере соответственно 20,9659% и 16,3239%);

Михаил Фридман (32,8632%);

Петр Авен (12,4018%);

UniCredit S.p.A. (Италия, 9,9%);

Марк Фоундейшн по исследованию раковых заболеваний (3,8736%).

Дянков является доверенным лицом НБУ по пакетам Косогова и попавших под санкции Фридмана и Авена.

Альфа-Банк Украина, по данным Нацбанка Украины, на 1 марта 2022 года по размеру общих активов занимал 5-е место (123,77 млрд грн) среди 69 действующих в стране банков.

Первоначально акционеры "Альфа Групп" были представлены на украинском финансовом рынке инвестиционной компанией "Альфа Капитал". Однако после покупки в конце 2000 года Киевинвестбанка было принято решение об объединении бизнеса банка и инвесткомпании и переименовании банка в Альфа-Банк.