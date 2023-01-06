НБУ оштрафовал Sense Bank (Альфа-Банк) почти на 50 млн грн

Национальный банк Украины за нарушение ряда норм действующего законодательства наложил штраф на АО "Сенс Банк" (ранее – АО "Альфа-Банк"). Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

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Общая сумма штрафа составляет 47 702 500,00 грн. Из этой суммы часть штрафа в размере 47 302 500,00 грн установлена за необеспечение надлежащей организации внутрибанковской системы предотвращения и противодействия и проведения первичного финансового мониторинга, о чем свидетельствует нарушение требований. Вторая часть штрафа – 400 000,00 грн – наложена на Sense Bank из-за ненадлежащего выполнения обязанности осуществлять изучение клиентов.

"Национальный банк Украины за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также требований валютного законодательства в декабре 2022 года применил к одному банку и семи небанковских финансовых учреждений меры влияния", - говорится в сообщении регулятора.

Уточняем, что НБУ также направил письменную предостережение за нарушение требований следующим компаниям: ООО "ФК "Контрактовый дом", ООО "ФК "Арагон", ООО "НСП", ООО "Тормес-Капитал", ГП "УЦ "Безпека", ООО" ФК "Солид групп", ООО "ФК "Финофис", ООО "Премиум Финанс".

Из них две оштрафовали:

ООО "Премиум Финанс – на 1 216 000,00 грн;

ООО "ФК "Финофис" – на 6 591,00 грн.

Напомним, с 1 декабря 2022 года у Альфа-Банка новое название – Sense Bank.

О решении банка отказаться от бренда Альфа стало известно еще в июне. Его объясняют нежеланием ассоциироваться с российским Альфа-Банком. В августе решение было одобрено акционерами Альфа-Банка Украины, а в конце сентября стало известно, что его согласовал и Национальный банк Украины.