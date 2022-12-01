Альфа-Банк проиграл Аккордбанку дело о валютном свопе на $8 миллионов

Хозяйственный суд Киева отказал Альфа-Банку Украина, ныне сменившему название на Сенс Банк, в удовлетворении иска против Аккордбанка. Об этом говорится в опубликованном на днях решении суда, принятом 17 ноября.

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Альфа-Банк требовал обязать Аккордбанк продать ему 8 миллионов долларов за 228,047 миллиона гривен по соглашению типа своп, заключенному в день российского вторжения 24 февраля в рамках генерального соглашения от 29 сентября 2017 года об общих условиях и порядке совершения межбанковских операций.

Соглашения типа своп предусматривают сделки по покупке (продаже, обмену) иностранной валюты с обратной ее продажей (покупкой, обменом) на определенную дату в будущем с фиксацией условий этих операций (курсов, объемов, дат валютирования и т.п.) при заключении сделки.

При рассмотрении дела Аккордбанк аргументировал свою позицию тем, что в тот же день, когда было заключено соглашение об обратном выкупе валюты, 24 февраля, Национальный банк запретил осуществлять валютные переводы российским и белорусским лицам, а в Альфа-Банке более 80% имели именно граждане России.

В свою очередь, там сообщили, что сам банк-истец тогда заявил Аккордбанку об отсутствии денег для обратного выкупа валюты, и с тех пор никаких требований по соглашению от 24 февраля не поступало. Более того, 5 мая в системе SWIFT ответчику от истца поступило сообщение о его отмене. Альфа-Банк же заявил суду, что это было технической ошибкой, которая в дальнейшем была исправлена путем отмены данного сообщения.

В конце концов суд принял сторону Аккордбанка, в том числе полностью удовлетворил его встречный иск к истцу о расторжении соглашения типа своп от 22 февраля. С Альфа-Банка также взыскали судебный сбор в 2,5 тысячи гривен.

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