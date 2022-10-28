НБУ запретил получение бизнесменом Косоговым 41% Альфа-Банка Украина

Национальный банк Украины запретил приобретение Андреем Косоговым существенного участия в Альфа-Банке Украины. Как отмечается в сообщении регулятора, соответствующее решение 27 октября принял комитет по надзору и регулированию деятельности банков, надзору платежных систем.

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Отмечается, что решение принято с учетом, в частности, применения к Косогову персональных санкций согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 октября и, соответственно, несоответствия его деловой репутации требованиям законодательства Украины.

В Нацбанке напоминают, что 15 апреля решили признать Косогова владельцем опосредованного существенного участия в Альфа-Банке в размере 40,9614% уставного капитала, получившего его без согласования НБУ и с нарушением требований банковского законодательства Украины и нормативно-правовых актов Нацбанка.

Сам Альфа-Банк Украина пока не публиковал комментарий по поводу решения НБУ. Напомним, что речь идет, в частности, о пакетах акций Германа Хана и Алексея Кузьмичева в размере соответственно 20,9659% и 16,3239%.

Отметим, что кроме этого, акционерами украинского финучреждения, по его же данным, являются Михаил Фридман (32,8632%), Петр Авен (12,4018%), UniCredit SpA (Италия, 9,9%) и The Mark Foundation for Cancer Research (3,8736 %).

Против всех перечисленных пяти физлиц с 19 октября Украиной введены санкции, равно как и против российского Альфа-Банка и ряда связанных с ним российских компаний.

Напомним при этом, что в середине октября стало известно, что Фридман направил новому главе НБУ Андрею Пышному письмо, в котором подтвердил готовность акционеров Альфа-Банка докапитализировать его на 1 миллиард долларов. При этом в случае решения правительства или НБУ о необходимости передачи контроля в банке государству или другому акционеру они готовы его просто подарить.

Неделю тому назад стало известно, что для этого Фридман хочет использовать средства, замороженные на его счетах в Монако, которые, соответственно, попросил регуляторные органы княжества разморозить.