НБУ согласовал смену названия украинского Альфа-Банка

Национальный банк согласовал изменения в устав "Альфа-Банк Украина" о переименовании его в "Сенс Банк". Об этом сообщил председатель наблюдательного совета коммерческого банка Роман Шпек в интервью агентству "Интерфакс".

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"Вот самое поступило сообщение, что Нацбанк согласовал изменения в устав. Но надо еще большую работу сделать, другие документы подготовить. Поверьте нам, коллективу, морально и психологически важно не быть связанными с российским Альфа-Банком. Это основная причина изменения названия в это время", - сказал он.

Шпек уточнил, что процесс переименования полностью планируется завершить в декабре 2022 года.

Известно, что на английском языке банк теперь будет именоваться Joint Stock Company Sense Bank.

Собрание акционеров Альфа-Банк Украина одобрило его переименование в Sense Bank еще в августе.

Ранее сообщалось, что правление Альфа-Банка Украины решило отказаться от бренда Альфа и продолжить работу под новым брендом. Это решение будет реализовано, как только удастся выполнить все юридические требования.