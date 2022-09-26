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НБУ согласовал смену названия украинского Альфа-Банка
Национальный банк согласовал изменения в устав "Альфа-Банк Украина" о переименовании его в "Сенс Банк". Об этом сообщил председатель наблюдательного совета коммерческого банка Роман Шпек в интервью агентству "Интерфакс".
"Вот самое поступило сообщение, что Нацбанк согласовал изменения в устав. Но надо еще большую работу сделать, другие документы подготовить. Поверьте нам, коллективу, морально и психологически важно не быть связанными с российским Альфа-Банком. Это основная причина изменения названия в это время", - сказал он.
Шпек уточнил, что процесс переименования полностью планируется завершить в декабре 2022 года.
Известно, что на английском языке банк теперь будет именоваться Joint Stock Company Sense Bank.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Собрание акционеров Альфа-Банк Украина одобрило его переименование в Sense Bank еще в августе.
Ранее сообщалось, что правление Альфа-Банка Украины решило отказаться от бренда Альфа и продолжить работу под новым брендом. Это решение будет реализовано, как только удастся выполнить все юридические требования.
Альфа-Банк Украина, по данным НБУ, на 1 июля 2022 года по размеру общих активов занимал 7-е место (112,67 млрд грн) среди 68 действующих в стране банков. Его чистый убыток по итогам января-июля 2022 составил 3,52 млрд грн. На финрезультат банка повлияли отчисления в резервы на уровне 8,357 млрд. грн.