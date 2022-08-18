Акционеры Альфа-Банка одобрили переименование в Сенс Банк

Собрание акционеров Альфа-Банк Украина одобрило его переименование в Sense Bank. Банк не хочет иметь ничего общего со страной-агрессором даже на уровне ассоциаций и работающего в России бренда.

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Назначенное на 12 августа дистанционное собрание акционеров банка состоялось и на следующей неделе будет обнародовано его решение об изменении наименования банка на новое – АО "Сенс Банк" (Sense Bank).

"Когда правление определялось с новым брендом, решение стало очевидным. Последние два года наш приоритет – развитие цифрового банка Sense SuperApp. Наш банк всегда был технологичным. Эта особенность теперь отражена и в названии", – отмечает глава правления банка Алла Комиссаренко.

В финучреждении отметили, что проведенное собрание – один из ключевых этапов юридических процедур по изменению названия, а следующим шагом станет регистрация нового устава.

Как ранее сообщил эксминистр финансов Болгарии Симеон Дянков, которому в середине апреля по согласованию с Нацбанком было передано право голоса по мажоритарному пакету Альфа-Банка, правление финучреждения решило отказаться от бренда Альфа и продолжить работу под новым брендом.

"За несколько дней после начала войны правление приняло решение отказаться от бренда "Альфа-Банк". Банк не хочет иметь ничего общего со страной-агрессором даже на уровне ассоциаций и работающего в России бренда", - пояснил Дянков причины переименования.

Ранее сообщалось, что правление Альфа-Банка Украины решило отказаться от бренда Альфа и продолжить работу под новым брендом. Это решение будет реализовано, как только удастся выполнить все юридические требования.