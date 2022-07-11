11 липня Альфа-Банк змінює назву на Сенс Банк, про що вже повідомив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

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Про це повідомляє FinClub.

"Повне найменування українською мовою: акціонерне товариство "Сенс Банк", - йдеться у листі кредитної установи.

На англійському банку тепер іменуватиметься "Joint Stock Company Sense Bank".

Нагадаємо, що після накладення санкцій на російських акціонерів Альфа-Банку НБУ усунув їх від управління та призначив незалежним довіреним їхнім представником болгарського економіста та екс-державного діяча Симеона Дянкова.

"Банк не хоче мати нічого спільного з країною-агресором навіть на рівні асоціацій і бренду, що працює в Росії", - підкреслював Дянков.

Банк віднесений НБУ до системно важливих. У ньому зберігається 48 млрд грн депозитів фізосіб (6% усіх депозитів в українських банках) та 24 млрд грн коштів підприємств. Банк обслуговує 2,6 млн фізосіб, 55 тис. юридичних та 88 тис. ФОП.

Раніше повідомлялося, що правління Альфа-Банку України вирішило відмовитися від бренду "Альфа" та продовжити роботу під новим брендом. Це рішення буде реалізовано, щойно вдасться виконати всі юридичні вимоги.