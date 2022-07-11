11 июля Альфа-Банк меняет название на Сэнс Банк, о чем уже сообщил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку.

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Об этом сообщает FinClub.

"Полное наименование на украинском языке: акционерное общество "Сенс Банк", — говорится в письме кредитного учреждения.

На английском банке теперь будет именоваться "Joint Stock Company Sense Bank".

Напомним, что после наложения санкций на российских акционеров Альфа-Банка НБУ отстранил их от управления и назначил независимым доверенным их представителем болгарского экономиста и экс-государственного деятеля Симеона Дянкова.

"Банк не хочет иметь ничего общего со страной-агрессором даже на уровне ассоциаций и работающего в России бренда", — подчеркивал Дянков.

Банк отнесен НБУ к системно важным. В нем хранится 48 млрд грн депозитов физлиц (6% всех депозитов в украинских банках) и 24 млрд грн средств предприятий. Банк обслуживает 2,6 млн физлиц, 55 тыс. юридических и 88 тыс. ФЛП.

Ранее сообщалось, что правление Альфа-Банка Украины решило отказаться от бренда "Альфа" и продолжить работу под новым брендом. Это решение будет реализовано, как только удастся выполнить все юридические требования.