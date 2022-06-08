Альфа-Банк просит у акционеров $1 млрд на восстановление украинской экономики

Независимый доверенный представитель акционеров Альфа-Банка Симеон Дянков подтвердил, что акционеры собираются направить один миллиард долларов в капитал банка после частичного снятия санкций с его активов для поддержки украинской экономики.

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Об этом Дянков сообщил в интервью "Интерфакс-Украина", которому в середине апреля по согласованию с Нацбанком было передано право голоса по мажоритарному пакету банка.

"Акционеры в конце прошлой недели написали мне официальное письмо, что они согласны дать этот миллиард. Следующим шагом должно стать обращение к органам и регуляторам юрисдикций, где находятся средства акционеров. А также в Bank of England и US Treasury. Нужно попросить регуляторов, чтобы из-под санкций вывели этот $1 млрд, и он пошел на докапитализацию банка, на развитие украинской экономики", – сказал он.

По его словам, сумма определена из двух равных составляющих: 500 миллионов долларов позволит повысить капитализацию банка на случай более медленного восстановления экономики клиентов, а еще 500 миллионов долларов намечено привлечь на быстрое послевоенное восстановление экономики.

"Во время первого разговора с Национальным банком я также объяснил, как мы пришли к этому $1 млрд. Для нас важно стать частью реконструкции экономики, поэтому я хотел бы не $500 млн, а $1 млрд. (…) через год-два мы подойдем к системе good и bad-банк и к обеспечению быстрого роста экономики. Думаем, что на эти цели нужно еще $500 млн, чтобы наша экспертиза в банке работала над новой программой кредитов на развитие корпоративного сектора", – пояснил Дянков.

Он подчеркнул, что предлагаемая транзакция – единоразовая под полученное со стороны регулятора разрешение. В то же время, по его словам, привлечь в условиях войны сторонних инвесторов будет очень сложно, а вариант подарить часть банка государству подобно тому, как акционеры "Боржоми" подарили его мажоритарную долю Грузии, тоже в данном случае не работает, так как банку нужны "живые" деньги.

По словам Симеона Дянкова, он все свои шаги согласовывает с НБУ. При этом в Альфа-Банке стабильная ситуация, приостановился отток средств и средства физлиц выросли на 3%, а юридических – на 4%.

Он добавил, что в начале войны Альфа-Банк Украина взял 4,6 млрд грн рефинансирования НБУ, но уже в апреле его погасили досрочно и в полном объеме, а норматив достаточности капитала финучреждения составляет сейчас 13,98%, хотя на начало года был 12,1%. Помимо того банк достаточно быстро восстанавливает работу в освобожденных областях, в частности в Буче, Чернигове.

Крупнейшими акционерами банка на данный момент опосредованно являются:

Андрей Косогов (40,9614%, к нему после войны перешли пакеты попавших под санкции Германа Хана и Алексея Кузьмичева в размере соответственно 20,9659% и 16,3239%);

Михаил Фридман (32,8632%);

Петр Авен (12,4018%);

UniCredit S.p.A. (Италия, 9,9%);

Марк Фоундейшн по исследованию раковых заболеваний (3,8736%).

Альфа-Банк Украина, по информации НБУ, на 1 марта 2022 года по размеру общих активов занимал 5-е место (123,77 млрд грн) среди 69 действующих в стране банков.

Стоит отметить, что правление Альфа-Банка Украины решило отказаться от бренда "Альфа" и продолжить работу под новым брендом