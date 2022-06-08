Альфа-Банк просить у акціонерів $1 млрд на відновлення української економіки

Незалежний довірений представник акціонерів Альфа-Банку Симеон Дянков підтвердив, що акціонери мають намір спрямувати один мільярд доларів у капітал банку після часткового зняття санкцій із його активів для підтримки української економіки.

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Про це Дянков повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", якому у середині квітня за погодженням з Нацбанком було передано право голосу щодо мажоритарного пакету банку.

"Акціонери наприкінці минулого тижня написали мені офіційного листа, що вони згодні дати цей мільярд. Наступним кроком має стати звернення до органів та регуляторів юрисдикцій, де знаходяться кошти акціонерів. А також у Bank of England та US Treasury. Потрібно попросити регуляторів, щоб з-під санкцій вивели цей $1 млрд, і він пішов на докапіталізацію банку, на розвиток української економіки", - сказав він.

За його словами, суму визначено з двох рівних складових: 500 мільйонів доларів дозволить підвищити капіталізацію банку на випадок повільнішого відновлення економіки клієнтів, а ще 500 мільйонів доларів хочуть залучити на швидке повоєнне відновлення економіки.

"Під час першої розмови з Національним банком я також пояснив, як ми дійшли цього $1 млрд. Для нас важливо стати частиною реконструкції економіки, тому я хотів би не $500 млн, а $1 млрд. (…) через рік-два ми підійдемо до системи good і bad-банк і забезпечення швидкого зростання економіки. Думаємо, що для цього потрібно ще $500 млн, щоб наша експертиза в банку працювала над новою програмою кредитів на розвиток корпоративного сектору.", – пояснив Дянков.

Він наголосив, що запропонована транзакція – одноразова під отриманий з боку регулятора дозвіл. Водночас, за його словами, залучити в умовах війни сторонніх інвесторів буде дуже складно, а варіант подарувати частину банку державі подібно до того, як акціонери "Боржомі" подарували його мажоритарну частку Грузії, теж у цьому випадку не працює, оскільки банку потрібні "живі" гроші.

За словами Симеона Дянкова, він усі свої кроки узгоджує із НБУ. При цьому в Альфа-Банку стабільна ситуація, зупинився відтік коштів та кошти фізосіб зросли на 3%, а юридичних – на 4%.

Він додав, що на початку війни Альфа-Банк Україна взяв 4,6 млрд грн рефінансування НБУ, але вже у квітні його погасили достроково та в повному обсязі, а норматив достатності капіталу фінустанови становить зараз 13,98%, хоча на початку року було 12 1%. Крім того, банк досить швидко відновлює роботу у звільнених областях, зокрема в Бучі, Чернігові.

Найбільшими акціонерами банку на даний момент опосередковано є:

Андрій Косогов (40,9614%, до нього після війни перейшли пакети потрапили під санкції Германа Хана та Олексія Кузьмічова у розмірі відповідно 20,9659% та 16,3239%);

Михайло Фрідман (32,8632%);

Петро Авен (12,4018%);

UniCredit SpA (Італія, 9,9%);

Марк Фоундейшн із дослідження ракових захворювань (3,8736%).

Альфа-Банк Україна, за інформацією НБУ, на 1 березня 2022 року за розміром загальних активів посідав 5-е місце (123,77 млрд грн) серед 69 банків, що діють у країні.

Варто зазначити, що правління Альфа-Банку України вирішило відмовитися від бренду "Альфа" та продовжити роботу під новим брендом