Альфа-Банк Украина возобновляет активный режим онлайн кредитования клиентов

С 5 августа 2022 Альфа-Банк Украина (находящийся в процессе смены названия на Sense Bank) возобновляет активный режим онлайн кредитования. Так, физические лица, уже являющиеся клиентами банка, снова будут иметь возможность оформить онлайн кредит наличными и получить лимит по цифровой кредитной карте RED в приложении Sense SuperApp.

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Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Теперь в цифровом банке Sense SuperApp сумма лимита по кредитной карте и кредиту наличными снова будет рассчитываться автоматически. Максимальная доступная сумма лимита как по цифровой кредитной карте RED, так и по онлайн кредиту наличными составляет до 50 000 грн.

Выбрать удобные условия кредита наличными, срок ежемесячного платежа и оформить его клиенты Альфа-Банка Украина могут за несколько минут онлайн.

"До войны 70% розничного кредитования осуществлялось именно в Sense SuperApp без необходимости посещать банк. Уже с сегодняшнего дня наши текущие клиенты могут оформить кредит в Sense SuperApp по выгодным условиям, а вскоре это возможно будет сделать при необходимости и в отделении Банка с более широкими лимитами", – отмечает Ольга Филиппенко, исполнительный директор, руководитель блока "Розничный бизнес и маркетинг" Альфа-Банка Украина.

Напомним, оформить онлайн кредит наличными и открыть кредитную карту в цифровом банке Sense SuperApp можно перейдя по предложенному баннеру в блоке "Быстрые действия и функции", который находится в разделе "Продукты" (вторая слева кнопка нижнего меню).

Для того чтобы воспользоваться кредитованием онлайн, имеющимся клиентам нужно обновить приложение Sense в App Store или Google Play.

Альфа-Банк Украина – один из системно важных банков Украины, который находится в процессе изменения названия на Sense Bank. Финучреждение обслуживает более 3 млн физических, 55 тыс. юридических лиц и 82 тыс. ФЛП. В банке работает около 5 тыс. сотрудников.