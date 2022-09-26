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НБУ погодив зміну назви українського "Альфа-Банку"
Національний банк погодив зміни до статуту “Альфа-Банк Україна” про перейменування його на “Сенс Банк”. Про це повідомив голова наглядової ради комерційного банку Роман Шпек в інтерв’ю агентству “Інтерфакс”.
"Ось саме надійшло повідомлення, що Нацбанк погодив зміни до статуту. Але треба ще більшу роботу зробити, інші документи підготувати. Повірте нам, колективу, морально і психологічно важливо не бути пов'язаними з російським Альфа-Банком. Це основна причина зміни назви в цей час", — сказав він.
Шпек уточнив, що процес перейменування повністю планують завершити в грудні 2022 року.
Відомо, що англійською мовою банк тепер буде називатися Joint Stock Company Sense Bank.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Збори акціонерів Альфа-Банк Україна схвалили його перейменування на Sense Bank ще в серпні.
Раніше повідомлялося, що правління Альфа-Банку України вирішило відмовитися від бренду "Альфа" та продовжити роботу під новим брендом. Це рішення буде реалізовано, щойно вдасться виконати всі юридичні вимоги.
Альфа-Банк Україна, за даними НБУ, на 1 липня 2022 року за розміром загальних активів посідав 7-е місце (112,67 млрд грн) серед 68 банків, що діють у країні. Його чистий збиток за підсумками січня-липня 2022 року становив 3,52 млрд грн. На фінрезультат банку вплинули відрахування до резервів на рівні 8,357 млрд. грн.