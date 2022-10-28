НБУ заборонив отримання бізнесменом Косоговим 41% Альфа-Банку Україна

Національний банк України заборонив набуття російським бізнесменом Андрієм Косоговим істотної участі в Альфа-Банку Україна. Як зазначається в повідомленні регулятора, відповідне рішення 27 жовтня ухвалив комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду платіжних систем.

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Зазначається, що рішення ухвалено з огляду, зокрема, на застосування до Косогова персональних санкцій згідно з рішенням Ради національної безпеки та оборони України від 19 жовтня та, відповідно, на невідповідність його ділової репутації вимогам законодавства України.

В Нацбанку нагадують, що 15 квітня вирішили визнати Косогова власником опосередкованої істотної участі в Альфа-Банку у розмірі 40,9614% статутного капіталу, який отримав її без погодження НБУ та з порушенням вимог банківського законодавства України та нормативно-правових актів Нацбанку.

Нагадаємо, що мова йде, зокрема, про пакети акцій Германа Хана та Олексія Кузьмічова у розмірі відповідно 20,9659% та 16,3239%. Сам Альфа-Банк Україна наразі не публікував коментар з приводу рішення НБУ.

Зазначимо, що окрім цього, акціонерами української фінустанови, за її ж даними, є Михайло Фрідман (32,8632%), Петро Авен (12,4018%), UniCredit S.p.A. (Італія, 9,9%) та The Mark Foundation for Cancer Research (3,8736%).

Проти усіх перелічених п'ятьох фізосіб з 19 жовтня Україною введено санкції, так само як і проти російського Альфа-Банку та низки пов'язаних з ним російських компаній.

Нагадаємо при цьому, що в середині жовтня стало відомо, що Фрідман надіслав новому голові НБУ Андрію Пишному листа, в якому підтвердив готовність акціонерів Альфа-Банку докапіталізувати його на 1 мільярд доларів. При цьому у разі рішення уряду чи НБУ щодо необхідності передачі контролю у банку державі чи іншому акціонеру вони готові його просто подарувати.

Тиждень тому стало відомо, що для цього Фрідман хоче використати гроші, заморожені на його рахунках у Монако, які, відповідно, попросив регуляторні органи князівства розморозити.