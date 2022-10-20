Фрідман просить Монако розморозити його рахунки для докапілатизації Альфа-Банку Україна на $1 мільярд

Альфа-Банк Україна має намір провести докапіталізацію на 1 мільярд доларів за рахунок коштів Михайла Фрідмана, заморожених нині у Монако. Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на голову наглядової ради банку Романа Шпека.

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За його словами, Фрідман надіслав листа регуляторним органам князівства з проханням санкціонувати часткове розморожування коштів на його рахунках у Монако для цієї мети.

Як повідомив Шпек, коментуючи останню інформацію про можливу капіталізацію, він зараз проводить зустрічі в Брюсселі, де обговорюється вироблення механізму розморожування, докапіталізації та системи контролю цільового використання коштів.

"Вірю, що банку вдасться реалізувати проект докапіталізації, і це буде важливим механізмом і прецедентом добровільного фінансування відновлення України", - заявив голова наглядової ради, вказавши, що це складна робота, але вона ведеться.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Фрідман надіслав новому голові Національного банку України Андрію Пишному листа, в якому підтвердив готовність акціонерів Альфа-Банку докапіталізувати його на 1 мільярд доларів. При цьому у разі рішення уряду чи НБУ щодо необхідності передачі контролю у банку державі чи іншому акціонеру вони готові його просто подарувати.

В свою чергу, 6 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про особливості виведення з ринку системно важливих банків в умовах військового стану, що передбачає націоналізацію таких банків (купівлю за 1 гривню) без докапіталізації з боку держави та з припиненням зобов'язань банку перед його акціонерами.

Документ, серед іншого, встановлює, що відшкодування акціонерам вартості втрачених таким чином акцій буде можливим лише після компенсації Росією завданих Україні збитків і виключно за рахунок таких коштів.

НБУ визначає на 2022 рік 14 системно важливих банків в Україні, проте саме Альфа-Банк контролюється російськими акціонерами (Михайло Фрідман, Петро Авен, Герман Хан та Олексій Кузьмічов). Більше того, проти всіх чотирьох Україна з 19 жовтня запровадила санкції.