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Фрідман просить Монако розморозити його рахунки для докапілатизації Альфа-Банку Україна на $1 мільярд
Альфа-Банк Україна має намір провести докапіталізацію на 1 мільярд доларів за рахунок коштів Михайла Фрідмана, заморожених нині у Монако. Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на голову наглядової ради банку Романа Шпека.
За його словами, Фрідман надіслав листа регуляторним органам князівства з проханням санкціонувати часткове розморожування коштів на його рахунках у Монако для цієї мети.
Як повідомив Шпек, коментуючи останню інформацію про можливу капіталізацію, він зараз проводить зустрічі в Брюсселі, де обговорюється вироблення механізму розморожування, докапіталізації та системи контролю цільового використання коштів.
"Вірю, що банку вдасться реалізувати проект докапіталізації, і це буде важливим механізмом і прецедентом добровільного фінансування відновлення України", - заявив голова наглядової ради, вказавши, що це складна робота, але вона ведеться.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Фрідман надіслав новому голові Національного банку України Андрію Пишному листа, в якому підтвердив готовність акціонерів Альфа-Банку докапіталізувати його на 1 мільярд доларів. При цьому у разі рішення уряду чи НБУ щодо необхідності передачі контролю у банку державі чи іншому акціонеру вони готові його просто подарувати.
В свою чергу, 6 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про особливості виведення з ринку системно важливих банків в умовах військового стану, що передбачає націоналізацію таких банків (купівлю за 1 гривню) без докапіталізації з боку держави та з припиненням зобов'язань банку перед його акціонерами.
Документ, серед іншого, встановлює, що відшкодування акціонерам вартості втрачених таким чином акцій буде можливим лише після компенсації Росією завданих Україні збитків і виключно за рахунок таких коштів.
НБУ визначає на 2022 рік 14 системно важливих банків в Україні, проте саме Альфа-Банк контролюється російськими акціонерами (Михайло Фрідман, Петро Авен, Герман Хан та Олексій Кузьмічов). Більше того, проти всіх чотирьох Україна з 19 жовтня запровадила санкції.