Акционеры Альфа-Банка Украина готовы докапитализировать его на $1 млрд или безвозмездно передать государству – письмо Фридмана главе НБУ

Акционеры Альфа-Банка Украина подтверждают свою готовность докапитализировать его на $1 млрд, однако в случае решения правительства или Национального банка о необходимости передачи контроля в банке государству или другому акционеру они готовы подарить его акции, говорится в письме совладельца банка Михаила Фридмана главе НБУ Андрею Пышному, сообщает агентство "Интерфакс".

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"По нашему мнению, частные инвестиции - это лучший вариант... В то же время, если правительство Украины или Национальный банк склонится к решению, что Альфа-Банк Украина должна контролироваться государством или другим акционером, мы готовы безвозмездно передать акции банка", - говорится в документе, копия которого есть в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".

Фридман объясняет необходимость такого обращения скоординированной медиаатакой против банка и громкими заявлениями в прессе относительно его будущего, что вызывает беспокойство клиентов.

По его словам, в октябре в Брюсселе запланированы встречи представителей банка с регуляторными органами ЕС по поводу возможности практической реализации докапитализации на $1 млрд за счет замороженных санкциями средств.

"Мы считаем, что в этой ситуации - это абсолютно правильное, лояльное, ответственное поведение в отношении банка, клиентов и страны с учетом инвестиций, необходимых для восстановления инфраструктуры Украины. Необходимость докапитализации неизбежно встанет перед всей банковской системой. Вопрос за чей счет это будет сделан - частных инвесторов или государства", - отметил Фридман.

По его мнению, такая докапитализация станет хорошим и смелым примером другим инвесторам.

"Отдельно отмечу, что мы никогда не отождествляли инвестиции в капитал банка со снятием персональных санкций. Нам очень жаль, что в Украине информация была искажена", - добавил акционер Альфа-Банка Украина.

В то же время, он заявил, что акционеры с уважением отнесутся к решению государственных органов передать контроль над банком государству или другому акционеру и не будут обжаловать решения в судах.

"Мы сделаем все возможное, чтобы переходный период прошел для клиентов бесшовно и незаметно", - подчеркнул Фридман.

Он напомнил, что за 20 лет работы Альфа-Банка Украины его акционеры инвестировали в банк более $1 млрд, не выплатив ни одной гривны дивидендов.

"Я считаю, что мы добились результатов, которыми можно гордиться, построив один из лучших банков в стране. Если у нас будет возможность инвестировать в банк и восстановление Украины - мы подтверждаем свою готовность, в случае принятия решения по национализации Альфа-Банка Украина, хотел заверить вас, что процесс передачи банка новому владельцу состоится максимально комфортно", - подчеркнул Фридман.

Он также выразил надежду на поддержку сотрудников и клиентов банка со стороны Национального банка для координации такого перехода.

Альфа-Банк Украина, по данным НБУ, на 1 сентября 2022 года по размеру общих активов занимал 7 место (111,16 млрд грн) среди 67 действовавших в стране банков.

По данным банка, его крупнейшими акционерами ныне опосредованно Андрей Косогов (40,9614%, к нему после войны перешли попавшие под санкции пакеты Германа Хана и Алексея Кузьмичева размером соответственно 20,9659% и 16,3239%), Михаил Фридман (32,8632%), Петр Авен (12,4018%), UniCredit SpA (Италия, 9,9%), Марк Фоундейшн по исследованию раковых заболеваний (3,8736%). Болгарский эксминистр финансов, исполнительный директор Группы финансовых рынков Лондонской школы экономики и технический советник Еврокомиссии Симеон Дянков, по согласованию с НБУ, являются доверенным лицом Нацбанка из попавших под санкции пакетов Косогова, Фридмана и Авена.

В начале июня Дянков сообщил о работе банка по получению разрешения регуляторов, чтобы провести докапитализацию за счет субординированного долга на $1 млрд из средств ряда его акционеров, попавших под санкции. Глава наблюдательного совета Альфа-Банка Украина Роман Шпек уточнял агентству "Интерфакс-Украина", что сумма $1 млрд вызвана и возможной потребностью в $500-600 млн на соблюдение норматива адекватности капитала в 2023 году, и желанием иметь ресурс для увеличения кредитования.

В то же время Верховная Рада на прошлой неделе приняла закон "об особенностях вывода с рынка системно важного банка в условиях военного положения", предусматривающего национализацию без докапитализации со стороны государства. Документ также устанавливает, что возмещение стоимости акций акционерам (в случае ее превышения 1 грн по заключению аудиторской компании) будет возможно только после компенсации ущерба государству Украины от РФ и исключительно за счет таких средств.

Согласно определению НБУ, в стране сейчас 14 системно важных банков, однако и депутаты, и эксперты отмечают, что речь идет именно об Альфа-Банке Украины.