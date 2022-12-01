Альфа-Банк програв Акордбанку справу щодо валютного свопу на $8 мільйонів

Господарський суд Києва відмовив Альфа-Банку Україна, що нині змінив назву на Сенс Банк, в задоволенні позову проти Акордбанку. Про це йдеться в опублікованому днями рішенні суду, ухваленому 17 листопада.

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Альфа-Банк вимагав зобов'язати Акордбанк продати йому 8 мільйонів доларів за 228,047 мільйона гривень згідно угоди типу своп, укладеної в день російського вторгнення 24 лютого в межах генеральної угоди від 29 вересня 2017 року про загальні умови та порядок здійснення міжбанківських операцій.

Угоди типу своп передбачають операції з купівлі (продажу, обміну) іноземної валюти зі зворотнім її продажем (купівлею, обміном) на певну дату в майбутньому з фіксацією умов цих операцій (курсів, обсягів, дат валютування тощо) під час укладання угоди.

При розгляді справи Акордбанк аргументував свою позицію тим, що у той же день, коли було укладено угоду про зворотній викуп валюти, 24 лютого, Національний банк заборонив здійснювати валютні перекази російським та білоруським особам, а в Альфа-Банку більше 80% мали саме громадяни Росії.

В свою чергу, там повідомили, що сам банк-позивач тоді заявив Акордбанку про відсутність грошей для зворотного викупу валюти, і з тих пір жодних вимог щодо угоди від 24 лютого не надходило. Більш того, 5 травня в системі SWIFT до відповідача від позивача надійшло повідомлення про її скасування. Альфа-Банк же заявив суду, що це було технічною помилкою, яка в подальному була виправлена шляхом скасування цього повідомлення.

Зрештою суд став на бік Акордбанку, зокремай повністю задовольнив його зустрічний позов до позивача про розірвання угоди типу своп від 22 лютого. З Альфа-Банку також стягнули судовий збір у 2,5 тисячі гривень.

Джерело фото: ua.depositphotos.com