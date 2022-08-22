Альфа-Банк подал в суд на Аккордбанк

Украинский Альфа-Банк обратился в суд с иском против ПАО "КБ "Аккордбанк" за невыполнение сделки форексного свопа по продаже-покупке иностранной валюты против гривны в сумме 8 млн долл. Об этом свидетельствует постановление Хозсуда Киева, сообщает "Экономическая правда".

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В свою очередь ответчик утверждает, что не нарушали никаких норм законодательства. При этом "Альфа-Банк" хочет через суд обязать ПАО "КБ "Аккордбанк" выполнить обязательства по Генеральному соглашению №Р-154/2017 от 20.09.2017.

Истец подал соответствующие материалы и суд признал их достаточным для принятия искового заявления к рассмотрению, открытию производства по делу и рассмотрению дела по правилам общего искового производства.

Суд также решил, что дело будет рассмотрено по правилам общего искового производства.

Подготовительное заседание назначили на 15:00 20 сентября 2022 года. Заседание состоится в помещении Хозяйственного суда в Киеве по адресу: г. Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 44-Б, зал №23.

"Аккордбанк имеет задолженность в размере 8 млн долларов и не выполняет обязательства, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. Это может стать первым прецедентом судебного разрешения хозяйственного спора в условиях военного положения со ссылкой на форс-мажорные обстоятельства в банковском секторе", - заявил представитель "Альфа-Банка".

Напомним, что 11 июля Альфа-Банк сменил название на Сэнс Банк, о чем уже сообщил Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. До этого банк согласовал с НБУ кандидатуру Симеона Дянкова на позицию доверенного лица, которому будет передано право голоса по акциям подсанкционных акционеров банка Михаила Фридмана и Петра Авена.

Это решение, в том числе, было вызвано тем, что Минфин США ввел меры, полностью блокирующие работу российского Альфа-банка, являющегося четвертым по своим активам банковским учреждением в России, а также шести связанных с ним учреждений в России, Нидерландах, Казахстане и Кипре.

Однако в НБУ уточнили, что Альфа-банк Украина не подпадает под эти санкции, поскольку является отдельным юридическим лицом. Финучреждение продолжает работать в обычном режиме.