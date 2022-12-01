С 1 декабря Альфа-Банк официально сменил название на Sense Bank

С 1 декабря у Альфа-Банка новое название – Sense Bank. Клиентам банка не нужно повторно подписывать документы или обновлять договоры, карточки остаются в силе.

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Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Отмечается, что соответствующие изменения названия были предварительно внесены в уставные документы, а уже 30 ноября в государственный реестр.

Sense Bank продолжает выполнять все свои обязательства перед клиентами и контрагентами как правопреемник Альфа-Банка Украина.

"В связи с переименованием банка не нужно обращаться в отделения, перевыпускать карты или переоформлять какие-либо документы. Банк продолжает работать в обычном режиме", - отмечают в финучреждении.

Там подчеркивают, что ребрендинг был осуществлен за максимально короткий для украинского рынка срок – около 3 месяцев. В общей сложности к проекту были задействованы десятки подразделений банка, более 550 разнообразных задач в работе.

Изменения требовалось также интегрировать в цифровые каналы работы с клиентами (Sense SuperApp и IFOBS), устройства самообслуживания (банкоматы, торговые терминалы, терминалы в зонах самообслуживания, POS-терминалы), системы интеграции с бизнес-партнерами (e-commerce, интернет-платежи, кредитование/быстрая рассрочка), отделения и т.д.

"Банк уже два года развивает мобильное приложение Sense SuperApp для физических лиц и ФЛП. Теперь мы будем создавать и строить комфортное технологическое будущее под названием Sense Bank по всем направлениям деятельности", - подчеркнула Алла Комисаренко, председатель правления Sense Bank.

В связи с изменением названия работа сервисов банка, работающих в режиме 24/7 (Sense SuperApp, iFOBS и т.п.) была временно приостановлена на несколько часов.

Для удобства клиентов работники IT-подразделения банка внедряли все необходимые трансформации ночью с 30 ноября на 01 декабря.

Напомним, что о решении банка отказаться от бренда "Альфа" стало известно еще в июне. В самом финучреждении говорят, что оно был принят сразу после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, которое произошло 24 февраля. Его объясняют нежеланием ассоциироваться с российским Альфа-Банком. В августе решение одобрили акционеры Альфа-Банка Украина, а в конце сентября стало известно, что его согласовал и Национальный банк.

При этом 6 октября Верховная Рада приняла закон об особенностях вывода с рынка системно важного банка в случае его неплатежеспособности в условиях военного положения, предусматривающего покупку такого банка государством за символическую 1 гривну и принятие которого называют направленным именно на вероятное применение прежде всего Альфа-Банка Украина. 26 октября закон подписал президент Владимир Зеленский.