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В Україні запроваджують спецпроцедуру виведення з ринку системно важливого банку під час війни
Президент України Володимир Зеленський 26 вересня підписав Закон України №2643-IX (законопроєкт № 8069), який запроваджує оптимізовану процедуру виведення системного банку з ринку у разі втрати ним ліквідності під час війни, що передбачає його націоналізацію без докапіталізації з боку держави.
Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради України.
"Націоналізація системно важливого банку відбуватиметься через процедуру зарахування банку до категорії неплатоспроможних, однак не вимагатиме докапіталізації з боку держави: продаж банку за 1 грн відбуватиметься незалежно від фактичного розміру регулятивного капіталу банку на день ухвалення НБУ відповідного рішення", – йдеться в пояснювальній записці до документу.
Закон наділяє Міністерство фінансів повноваженнями пропонувати Нацбанку брати участь у виведенні з ринку системно важливого банку. Встановлено, що Фонд гарантування вкладів фізосіб буде передавати такий банк державі за спецпроцедурою. Зокрема, вона передбачає такі кроки:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- збереження розміру статутного капіталу неплатоспроможного системно важливого банку;
- відмову від обміну грошових зобов'язань банку на акції додаткової емісії;
- формування резервів банку на покриття збитків за активними банківськими операціями;
- визначення кредитного ризику за всіма активними банківськими операціями.
Спецпроцедура передбачає також припинення зобов'язань банку перед контролерами та власниками суттєвої участі в такому банку, а також підсанкціонованими особами з подальшим зарахуванням коштів за цими зобов'язаннями у дохід банку. Такий механізм запроваджують замість обміну вкладів на акції з подальшим їх викупом державою.
Акціонерам відшкодують вартість цінних паперів лише після того, як Україна отримає компенсації збитків від Росії і виключно за рахунок таких коштів. При цьому спочатку аудиторська компанія повинна підтвердити, що ціна однієї акції перевищує 1 грн.
"З огляду на продовження Росії збройної агресії проти України та обумовлені цим потенційні ризики для фінансової системи, зміни, введені законом, надають інструмент для мінімізації таких ризиків, який можна застосувати у разі потреби", — прокоментував закон заступник голови НБУ Ярослав Матузка.
В НБУ уточнили, що на сьогодні в Україні 14 системно важливих банків. В 2022 році ними були визначені А-Банк, Альфа-Банк, Кредобанк, ОТП Банк, Ощадбанк, банк "Південний", ПриватБанк, ПУМБ, Райффайзен Банк, Таскомбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, УкрСиббанк та Універсал Банк.
Нагадаємо, що акціонери Альфа-Банку Україна підтверджують свою готовність докапіталізувати його на $1 млрд, проте у разі рішення уряду чи Національного банку щодо необхідності передачі контролю у банку державі чи іншому акціонеру, вони готові подарувати його акції
Джерело фото: ua.depositphotos.com