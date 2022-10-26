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В Украине вводят спецпроцедуру вывода с рынка системно важного банка во время войны
Президент Украины Владимир Зеленский 26 сентября подписал Закон Украины №2643-IX (законопроект № 8069), вводящий оптимизированную процедуру вывода системного банка с рынка в случае потери им ликвидности во время войны, предусматривающий его национализацию без докапитализации со стороны государства.
Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады Украины.
"Национализация системно важного банка будет происходить через процедуру зачисления банка в категорию неплатежеспособных, однако не потребует докапитализации со стороны государства: продажа банка за 1 грн будет происходить независимо от фактического размера регулятивного капитала банка на день принятия НБУ соответствующего решения", – говорится в пояснительной записке к документу.
Закон наделяет Министерство финансов полномочиями предлагать Нацбанку участвовать в выводе с рынка системно важного банка. Установлено, что Фонд гарантирования вкладов физлиц будет передавать такой банк государству по спецпроцедуре. В частности, она предусматривает следующие шаги:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- сохранение размера уставного капитала неплатежеспособного системно принципиального банка;
- отказ от обмена денежных обязательств банка на акции допэмиссии;
- формирование резервов банка на покрытие убытков по активным банковским операциям;
- определение кредитного риска по всем активным банковским операциям.
Спецпроцедура предусматривает прекращение обязательств банка перед контролерами и владельцами существенного участия в таком банке, а также подсанкционированными лицами с последующим зачислением средств по этим обязательствам в доход банка. Такой механизм вводится вместо обмена вкладов на акции с последующим их выкупом государством.
Акционерам возместят стоимость ценных бумаг только после того, как Украина получит компенсацию убытков от России и исключительно за счет таких средств. При этом сначала аудиторская компания должна подтвердить, что цена одной акции превышает 1 грн.
"Учитывая продолжение России вооруженной агрессии против Украины и обусловленные этим потенциальные риски для финансовой системы, изменения, введенные законом, предоставляют инструмент для минимизации таких рисков, который можно применить в случае необходимости", - прокомментировал закон заместитель председателя НБУ Ярослав Матузко.
В НБУ уточнили, что на сегодняшний день в Украине 14 системно важных банков. В 2022 году ими были определены А-Банк, Альфа-Банк, Кредобанк, ОТП Банк, Ощадбанк, банк "Південний", ПриватБанк, ПУМБ, Райффайзен Банк, Таскомбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, УкрСиббанк и Универсал Банк.
Напомним, что акционеры Альфа-Банка Украина подтверждают свою готовность докапитализировать его на $1 млрд, однако в случае решения правительства или Национального банка о необходимости передачи контроля в банке государству или другому акционеру они готовы подарить его акции
Источник фото: ua.depositphotos.com