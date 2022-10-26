В Украине вводят спецпроцедуру вывода с рынка системно важного банка во время войны

Президент Украины Владимир Зеленский 26 сентября подписал Закон Украины №2643-IX (законопроект № 8069), вводящий оптимизированную процедуру вывода системного банка с рынка в случае потери им ликвидности во время войны, предусматривающий его национализацию без докапитализации со стороны государства.

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Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады Украины.

"Национализация системно важного банка будет происходить через процедуру зачисления банка в категорию неплатежеспособных, однако не потребует докапитализации со стороны государства: продажа банка за 1 грн будет происходить независимо от фактического размера регулятивного капитала банка на день принятия НБУ соответствующего решения", – говорится в пояснительной записке к документу.

Закон наделяет Министерство финансов полномочиями предлагать Нацбанку участвовать в выводе с рынка системно важного банка. Установлено, что Фонд гарантирования вкладов физлиц будет передавать такой банк государству по спецпроцедуре. В частности, она предусматривает следующие шаги:

сохранение размера уставного капитала неплатежеспособного системно принципиального банка;

отказ от обмена денежных обязательств банка на акции допэмиссии;

формирование резервов банка на покрытие убытков по активным банковским операциям;

определение кредитного риска по всем активным банковским операциям.

Спецпроцедура предусматривает прекращение обязательств банка перед контролерами и владельцами существенного участия в таком банке, а также подсанкционированными лицами с последующим зачислением средств по этим обязательствам в доход банка. Такой механизм вводится вместо обмена вкладов на акции с последующим их выкупом государством.

Акционерам возместят стоимость ценных бумаг только после того, как Украина получит компенсацию убытков от России и исключительно за счет таких средств. При этом сначала аудиторская компания должна подтвердить, что цена одной акции превышает 1 грн.

"Учитывая продолжение России вооруженной агрессии против Украины и обусловленные этим потенциальные риски для финансовой системы, изменения, введенные законом, предоставляют инструмент для минимизации таких рисков, который можно применить в случае необходимости", - прокомментировал закон заместитель председателя НБУ Ярослав Матузко.

В НБУ уточнили, что на сегодняшний день в Украине 14 системно важных банков. В 2022 году ими были определены А-Банк, Альфа-Банк, Кредобанк, ОТП Банк, Ощадбанк, банк "Південний", ПриватБанк, ПУМБ, Райффайзен Банк, Таскомбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, УкрСиббанк и Универсал Банк.

Напомним, что акционеры Альфа-Банка Украина подтверждают свою готовность докапитализировать его на $1 млрд, однако в случае решения правительства или Национального банка о необходимости передачи контроля в банке государству или другому акционеру они готовы подарить его акции

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