Нацбанк знизив тарифи на видачу готівки

Національний банк України переглянув перелік послуг та тарифів на них, зокрема на послуги з касового обслуговування з метою поліпшення якості готівки в обігу та забезпечення її розмінності під час готівкових розрахунків.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Отже, для банків, інкасаторських компаній та компаній з оброблення готівки регулятор установив такі диференційовані тарифи за послуги:

1) з видачі готівки гривні:

0,20% від суми виданої готівки – на розмінні, обігові монети, банкноти нижчих номіналів 20, 50, 100, 200 гривень (раніше діяв тариф на рівні 0,40%);

0,40% від суми виданої готівки – банкноти вищих номіналів 500 та 1000 гривень (залишився без змін);

2) зі здавання придатних до обігу розмінних та обігових монет та придатних до обігу банкнот зразків 2014 року та наступних років випуску:

0,15% від суми зданої готівки – на розмінні, обігові монети, банкноти нижчих номіналів 20, 50, 100 та 200 гривень (раніше діяв тариф на рівні 0,25%);

0,10% від суми зданої готівки – на банкноти вищих номіналів 500 та 1000 гривень (раніше діяв тариф на рівні 0,25%);

3) зі здавання придатних до обігу банкнот зразків 2003-2007 років номіналами 50, 200 та 500 гривень (включаючи невідсортовані) – нульовий (безплатний) тариф (раніше діяв тариф на рівні 0,25%).

В НБУ зазначають, що зміни переліку послуг та тарифів на послуги з касового обслуговування набирають чинності з 01 липня 2024 року, відповідно з цього дня діятимуть нові тарифи.

Крім того, Нацбанк переглянув діючі та запровадив нові тарифи за послуги з реєстрації та ліцензування небанківських установ з метою реалізації норм Законів України "Про фінансові послуги та фінансові компанії", "Про страхування", "Про кредитні спілки" тощо.

Вони діятимуть з 01 травня 2024 року.

Нагадаємо, станом на 1 квітня 2024 року у готівковому обігу України перебувало 780,3 млрд грн. Це лише на 16 млрд грн, або на 2,1 % більше, ніж на початок 2024 року.

Разом з тим, за даними НБУ, у готівковому обігу наразі перебуває 2,7 млрд банкнот на загальну суму 773,2 млрд грн, а також 14,6 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 7 млрд грн.

Також повідомлялося, що за підсумками 2023 року на 1 мільйон справжніх банкнот гривні припадало близько 2,1 підроблених банкноти (проти близько 2,2 банкноти в 2022 році).

Додамо, в Україні планують спростити обмін пошкоджених банкнот гривні: Нацбанк запропонував для громадського обговорення зміни до Правил визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України.

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