НБУ остаточно повернув до України всю готівкову гривню, обміняну в 2022 році біженцями в ЄС: скільки саме

Національний банк України у кінці листопада отримав усю готівкову гривню, яку протягом 2022 року вимушеним українським переселенцям за кордоном обміняли європейські центральні банки.

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"Національний банк України щиро вдячний за допомогу та людяність усім європейським центральним банкам, що знайшли можливість у такий спосіб підтримати українських переселенців", - йдеться в повідомленні.

Як нагадує український регулятор, він укладав угоди з центробанками Польщі, Швейцарії, Бельгії, Латвії, Німеччини, Італії, Литви, Мальти, Швеції та Нідерландів. Вони передбачали можливість обміну готівкової гривні на місцеву валюту для українських громадян.

Програми обміну завершилися: в Польщі - 9 вересня, в Німеччині - 30 жовтня, в Швеції - 13 листопада, в Швейцарії - 25 листопада, в Литві - 5 грудня, на Мальті - 7 грудня, у Нідерландах, Бельгії та Латвії - 9 грудня, а в Італії - 21 грудня.

Після завершення обмінних операцій НБУ здійснював викуп отриманої центробанками готівкової гривні, загальна сума якої склала 970,16 мільйона гривень. Основним хабом, що до моменту повернення в Україну акумулював цю гривневу готівку став Національний банк Польщі.

"Саме Національний банк Польщі, який завжди був надійним партнером Національного банку України, зробив значний внесок в архітектуру проєкту з обміну гривні та став першим центральним банком, що запровадив такий формат підтримки українських громадян вже за місяць з початку повномасштабного вторгнення", - вказують в НБУ.

За цю масштабну партнерську ініціативу нацбанки України та Польщі отримали у 2023 році нагороду Central Banking Award в номінації Currency Manager. У НБУ нині висловлюють польському регулятору та його очільнику Адаму Глапінському особливу подяку за цю співпрацю.

Нагадаємо також, що у вересні НБУ вирішив продовжити термін обміну монет дрібних номіналів та банкнот гривні старих зразків на нові до кінця дії воєнного стану в Україні та ще впродовж трьох місяців після нього, хоча раніше планувалося припинити його з жовтня.

Джерело фото: ua.depositphotos.com