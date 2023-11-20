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Фінанси
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Гривня стає дедалі міцнішою. Як довго збережеться стабільність на валютному ринку?

  • Павло Пшеничний
    Павло Пшеничний

курс валют гривня долар
Експерти не бачать підстав для того, щоб курс міг перетнути позначку 38 грн/дол.

Інтервенції НБУ допомогли зміцнити курс на міжбанку до 36 грн/дол. Готівковий ринок реагує відповідно: в обмінках та банках долар по 37,5-37,8 грн.

На валютному ринку без особливих змін. Першу половину листопада офіційний курс під чуйним керівництвом Національного банку рухався у діапазоні 36-36,4 грн/дол. Не дивно, що поведінка готівкового ринку була такою ж передбачуваною: на початку минулого тижня (13-19 листопада) в окремих регіонах курс досягав 38,05-38,10 грн/дол., а до вихідних зміцнився нижче 37 грн/дол.

До кінця листопада експерти передбачають збереження стабільності і не бачать підстав для того, щоб курс міг перетнути позначку 38 грн/дол.

Готівковий курс гривні до долара, UAH/USD

Фото 2 — Гривня стає дедалі міцнішою. Як довго збережеться стабільність на валютному ринку?
За даними finance.ua, kurs.com.ua

Попит нижче, інтервенцій менше

НБУ продовжує спрямовувати рух валютного ринку. Незважаючи на те, що формально Нацбанк перестав встановлювати офіційний курс у ручному режимі, він все одно "притискає" попит на валюту за рахунок інтервенцій.

"Присутність на ринку великих покупців призвела до нетривалого зростання курсу до 36,35 грн/дол. Але у четвер ринок уже закривався на рівні 36,17 грн/дол., практично повернувшись до рівнів початку тижня (13-19 листопада – ред.) ",  розповідає Юрій Гриненко, начальник управління казначейських операцій Банку Кредит Дніпро.

Ось і виходить так, що офіційний курс перманентно тяжіє до позначки 36 грн/дол., що формує загальну тенденцію зміцнення гривні

Тому і готівковий ринок не виявляє жодних ознак знервованості. Якщо простежити поведінку курсу в банках та обмінних пунктах з початку осені (за 2,5 місяці), то коридор коливань перебуває в межах 36,5-37,5 грн/дол. з епізодичними сплесками до 38 грн/дол.

При цьому Нацбанк у листопаді трохи знизив обсяги своїх інтервенцій. Наприклад, у жовтні в середньому за тиждень НБУ продавав на міжбанківському ринку близько 790 млн дол. Зокрема, лише за перший тиждень жовтня інтервенції перевищили 1,16 млрд дол. У листопаді сума валюти, проданої Нацбанком на міжбанку, скоротилася до 560 млн дол. в тиждень.

Частково це пов'язано з тим, що ринок звик до того, що офіційний курс не є жорстко зафіксованою величиною. Крім того, попит на валюту на міжбанку зменшився (з 270 млн дол. на день у жовтні до 260 млн дол. на день у листопаді), а пропозиція, навпаки, зросла (зі 170 млн дол. на день у жовтні до 190 млн дол. в день у листопаді).

Загальний обсяг інтервенцій НБУ з початку 2023 року (2 січня – 17 листопада) становив близько 24,3 млрд дол.

Інтервенції НБУ у жовтні-листопаді (продаж валюти), млн дол.

Фото 3 — Гривня стає дедалі міцнішою. Як довго збережеться стабільність на валютному ринку?
Дані НБУ

Зовнішня допомога – запорука стабільності гривні

"Тренд на плавну ревальвацію, який задає НБУ, поки призупинився, тому курс (офіційний) стабілізувався і коливається в діапазоні 36-36.40 грн/дол. На наступному тижні ймовірно така курсова динаміка збережеться",  коментує директор департаменту казначейства і фондових ринків головного фінансового управління ПРАВЕКС БАНКУ Артем Красовський, озвучуючи прогноз на 20-26 листопада.

Готівковий ринок, як очікується, повторюватиме поведінку міжбанку. Тобто, без різких рухів.

На думку Юрія Гриненко, готівковий курс залишиться приблизно в тому ж фарватері, що й раніше – 37,5-37,8 грн/дол., – з можливим "плавним поверненням" в область 38 грн/дол.

Артем Красовський притримується такої самої думки. "Готівковий ринок поки що залишається в "напівсонному" стані, коливання несуттєві. За відсутності негативних новин очікуємо на продовження дрейфу в діапазоні 37,50-37,90 грн/дол.", – вважає експерт.

Що стосується новин, то подальша поведінка валютного ринку безпосередньо залежатиме від готовності НБУ стримувати гривню. А поведінка Нацбанку, у свою чергу, залежить від фінансування з-за кордону, яке планомірно скорочується. У вересні на рахунки НБУ зайшло від зарубіжних донорів майже 3 млрд дол., у жовтні – вже 2,7 млрд дол. Перспективи фінансових вливань на 2024 рік, як і раніше, туманні, хоча потреба в грошах величезна – понад 40 млрд дол.

Втім, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що МВФ незабаром має надати черговий транш Україні на 900 млн дол. у рамках чинної кредитної програми. Це однозначно стане позитивним сигналом для валютного ринку та підтримає гривню.