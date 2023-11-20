Гривня стає дедалі міцнішою. Як довго збережеться стабільність на валютному ринку?

Інтервенції НБУ допомогли зміцнити курс на міжбанку до 36 грн/дол. Готівковий ринок реагує відповідно: в обмінках та банках долар по 37,5-37,8 грн.

На валютному ринку без особливих змін. Першу половину листопада офіційний курс під чуйним керівництвом Національного банку рухався у діапазоні 36-36,4 грн/дол. Не дивно, що поведінка готівкового ринку була такою ж передбачуваною: на початку минулого тижня (13-19 листопада) в окремих регіонах курс досягав 38,05-38,10 грн/дол., а до вихідних зміцнився нижче 37 грн/дол.

До кінця листопада експерти передбачають збереження стабільності і не бачать підстав для того, щоб курс міг перетнути позначку 38 грн/дол.

Готівковий курс гривні до долара, UAH/USD

За даними finance.ua, kurs.com.ua

Попит нижче, інтервенцій менше

НБУ продовжує спрямовувати рух валютного ринку. Незважаючи на те, що формально Нацбанк перестав встановлювати офіційний курс у ручному режимі, він все одно "притискає" попит на валюту за рахунок інтервенцій.

"Присутність на ринку великих покупців призвела до нетривалого зростання курсу до 36,35 грн/дол. Але у четвер ринок уже закривався на рівні 36,17 грн/дол., практично повернувшись до рівнів початку тижня (13-19 листопада – ред.) ", – розповідає Юрій Гриненко, начальник управління казначейських операцій Банку Кредит Дніпро.

Ось і виходить так, що офіційний курс перманентно тяжіє до позначки 36 грн/дол. , що формує загальну тенденцію зміцнення гривні

Тому і готівковий ринок не виявляє жодних ознак знервованості. Якщо простежити поведінку курсу в банках та обмінних пунктах з початку осені (за 2,5 місяці), то коридор коливань перебуває в межах 36,5-37,5 грн/дол. з епізодичними сплесками до 38 грн/дол.

При цьому Нацбанк у листопаді трохи знизив обсяги своїх інтервенцій. Наприклад, у жовтні в середньому за тиждень НБУ продавав на міжбанківському ринку близько 790 млн дол. Зокрема, лише за перший тиждень жовтня інтервенції перевищили 1,16 млрд дол. У листопаді сума валюти, проданої Нацбанком на міжбанку, скоротилася до 560 млн дол. в тиждень.

Частково це пов'язано з тим, що ринок звик до того, що офіційний курс не є жорстко зафіксованою величиною. Крім того, попит на валюту на міжбанку зменшився (з 270 млн дол. на день у жовтні до 260 млн дол. на день у листопаді), а пропозиція, навпаки, зросла (зі 170 млн дол. на день у жовтні до 190 млн дол. в день у листопаді).

Загальний обсяг інтервенцій НБУ з початку 2023 року (2 січня – 17 листопада) становив близько 24,3 млрд дол.

Інтервенції НБУ у жовтні-листопаді (продаж валюти), млн дол.

Дані НБУ

Зовнішня допомога – запорука стабільності гривні

"Тренд на плавну ревальвацію, який задає НБУ, поки призупинився, тому курс (офіційний) стабілізувався і коливається в діапазоні 36-36.40 грн/дол. На наступному тижні ймовірно така курсова динаміка збережеться", – коментує директор департаменту казначейства і фондових ринків головного фінансового управління ПРАВЕКС БАНКУ Артем Красовський, озвучуючи прогноз на 20-26 листопада.

Готівковий ринок, як очікується, повторюватиме поведінку міжбанку. Тобто, без різких рухів.

На думку Юрія Гриненко, готівковий курс залишиться приблизно в тому ж фарватері, що й раніше – 37,5-37,8 грн/дол., – з можливим "плавним поверненням" в область 38 грн/дол.

Артем Красовський притримується такої самої думки. "Готівковий ринок поки що залишається в "напівсонному" стані, коливання несуттєві. За відсутності негативних новин очікуємо на продовження дрейфу в діапазоні 37,50-37,90 грн/дол.", – вважає експерт.

Що стосується новин, то подальша поведінка валютного ринку безпосередньо залежатиме від готовності НБУ стримувати гривню. А поведінка Нацбанку, у свою чергу, залежить від фінансування з-за кордону, яке планомірно скорочується. У вересні на рахунки НБУ зайшло від зарубіжних донорів майже 3 млрд дол., у жовтні – вже 2,7 млрд дол. Перспективи фінансових вливань на 2024 рік, як і раніше, туманні, хоча потреба в грошах величезна – понад 40 млрд дол.