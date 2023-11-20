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Финансы
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Гривна становится все крепче. Как долго сохранится стабильность на валютном рынке?

  • Павел Пшеничный
    Павел Пшеничный

курс валют гривна доллар
Эксперты не видят оснований для того, чтобы курс мог пересечь отметку в 38 грн/долл.

Интервенции НБУ помогли укрепить курс на межбанке до 36 грн/долл. Наличный рынок реагирует соответствующе: в обменках и в банках доллар по 37,5-37,8 грн. 

На валютном рынке без особых изменений. Первую половину ноября официальный курс под чутким руководством Национального банка двигался в диапазоне 36-36,4 грн/долл. Неудивительно, что поведение наличного рынка было таким же предсказуемым: в начале прошлой недели (13-19 ноября) в отдельных регионах курс достигал 38,05-38,10 грн/долл., а к выходным укрепился ниже 37 грн/долл.

До конца ноября эксперты предсказывают сохранение стабильности и не видят оснований для того, чтобы курс мог пересечь отметку в 38 грн/долл.

Наличный курс гривны к доллару, UAH/USD

Фото 2 — Гривна становится все крепче. Как долго сохранится стабильность на валютном рынке?
По данным finance.ua, kurs.com.ua

Спрос ниже, интервенций меньше

НБУ продолжает задавать движение валютного рынка. Несмотря на то, что формально Нацбанк перестал устанавливать официальный курс в ручном режиме, он все равно "давит" спрос на валюту за счет интервенций.

"Присутствие на рынке крупных покупателей привело к непродолжительному росту курса до 36,35 грн/долл. Но в четверг рынок уже закрывался на уровне 36,17 грн/долл., практически вернувшись к уровням начала недели (13-19 ноября – ред.)", – рассказывает Юрий Гриненко, начальник управления казначейских операций Банка Кредит Днепр.

Вот и получается так, что официальный курс перманентно тяготеет к отметке в 36 грн/долл., что формирует общую тенденцию укрепления гривны.

Поэтому и наличный рынок не проявляет никаких признаков нервозности. Если проследить поведение курса в банках и обменных пунктах с начала осени (за 2,5 месяца), то коридор колебаний находится в пределах 36,5-37,5 грн/долл. с эпизодическими всплесками до 38 грн/долл.

При этом Нацбанк в ноябре слегка снизил объемы своих интервенций. Например, в октябре в среднем за неделю НБУ продавал на межбанковском рынке порядка 790 млн долл. В частности, только за первую неделю октября интервенции превысили 1,16 млрд долл. В ноябре сумма валюты, проданной Нацбанком на межбанке, сократилась до 560 млн долл. в неделю.

Отчасти это связано с тем, что рынок привык к тому, что официальный курс уже не является жестко зафиксированной величиной. Кроме того, спрос на валюту на межбанке уменьшился (с 270 млн долл. в день в октябре до 260 млн долл. в день в ноябре), а предложение, наоборот, выросло (со 170 млн долл. в день в октябре до 190 млн долл. в день в ноябре).

Общий объем интервенций НБУ с начала 2023 года (2 января – 17 ноября) составил порядка 24,3 млрд долл.

Интервенции НБУ в октябре-ноябре (продажа валюты), млн долл.

Фото 3 — Гривна становится все крепче. Как долго сохранится стабильность на валютном рынке?
Данные НБУ

Внешняя помощь – залог стабильности гривны

"Задаваемый НБУ тренд на плавную ревальвацию пока приостановился, курс (официальный) стабилизировался и колеблется в диапазоне 36-36.40 грн/долл. На следующей неделе вероятно такая курсовая динамика сохранится", –комментирует директор департамента казначейства и фондовых рынков главного финансового управления ПРАВЕКС БАНКА Артем Красовский, озвучивая прогноз на 20-26 ноября.

Наличный рынок, ожидаемо, будет повторять поведение межбанка. То есть, без резких колебаний.

По мнению Юрия Гриненко, наличный курс останется приблизительно в том же фарватере, что и раньше, – 37,5-37,8 грн/долл., – с возможным "плавным возвратом" в область 38 грн/долл.

Артем Красовский придерживается такого же мнения. "Наличный рынок пока остается в «полусонном" состоянии, колебания несущественные. При отсутствии негативных новостей ожидаем продолжение дрейфа в диапазоне 37,50-37,90 грн/долл.», – считает эксперт.

Что касается новостей, то дальнейшее поведение валютного рынка будет напрямую зависеть от готовности НБУ сдерживать гривну. А поведение Нацбанка, в свою очередь, зависит от финансирования из-за рубежа, которое планомерно сокращается. В сентябре на счета НБУ зашло от зарубежных доноров почти 3 млрд долл., в октябре – уже 2,7 млрд долл. Перспективы финансовых вливаний на 2024 год по-прежнему туманны, хотя потребность в деньгах огромна – свыше 40 млрд долл.

Впрочем, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что МВФ вскоре должен предоставить очередной транш Украине на 900 млн долл. в рамках действующей кредитной программы. Это однозначно станет хорошим сигналом для валютного рынка и поддержит гривну.