Гривна становится все крепче. Как долго сохранится стабильность на валютном рынке?

Интервенции НБУ помогли укрепить курс на межбанке до 36 грн/долл. Наличный рынок реагирует соответствующе: в обменках и в банках доллар по 37,5-37,8 грн.

На валютном рынке без особых изменений. Первую половину ноября официальный курс под чутким руководством Национального банка двигался в диапазоне 36-36,4 грн/долл. Неудивительно, что поведение наличного рынка было таким же предсказуемым: в начале прошлой недели (13-19 ноября) в отдельных регионах курс достигал 38,05-38,10 грн/долл., а к выходным укрепился ниже 37 грн/долл.

До конца ноября эксперты предсказывают сохранение стабильности и не видят оснований для того, чтобы курс мог пересечь отметку в 38 грн/долл.

Наличный курс гривны к доллару, UAH/USD

По данным finance.ua, kurs.com.ua

Спрос ниже, интервенций меньше

НБУ продолжает задавать движение валютного рынка. Несмотря на то, что формально Нацбанк перестал устанавливать официальный курс в ручном режиме, он все равно "давит" спрос на валюту за счет интервенций.

"Присутствие на рынке крупных покупателей привело к непродолжительному росту курса до 36,35 грн/долл. Но в четверг рынок уже закрывался на уровне 36,17 грн/долл., практически вернувшись к уровням начала недели (13-19 ноября – ред.)", – рассказывает Юрий Гриненко, начальник управления казначейских операций Банка Кредит Днепр.

Вот и получается так, что официальный курс перманентно тяготеет к отметке в 36 грн/долл. , что формирует общую тенденцию укрепления гривны.

Поэтому и наличный рынок не проявляет никаких признаков нервозности. Если проследить поведение курса в банках и обменных пунктах с начала осени (за 2,5 месяца), то коридор колебаний находится в пределах 36,5-37,5 грн/долл. с эпизодическими всплесками до 38 грн/долл.

При этом Нацбанк в ноябре слегка снизил объемы своих интервенций. Например, в октябре в среднем за неделю НБУ продавал на межбанковском рынке порядка 790 млн долл. В частности, только за первую неделю октября интервенции превысили 1,16 млрд долл. В ноябре сумма валюты, проданной Нацбанком на межбанке, сократилась до 560 млн долл. в неделю.

Отчасти это связано с тем, что рынок привык к тому, что официальный курс уже не является жестко зафиксированной величиной. Кроме того, спрос на валюту на межбанке уменьшился (с 270 млн долл. в день в октябре до 260 млн долл. в день в ноябре), а предложение, наоборот, выросло (со 170 млн долл. в день в октябре до 190 млн долл. в день в ноябре).

Общий объем интервенций НБУ с начала 2023 года (2 января – 17 ноября) составил порядка 24,3 млрд долл.

Интервенции НБУ в октябре-ноябре (продажа валюты), млн долл.

Данные НБУ

Внешняя помощь – залог стабильности гривны

"Задаваемый НБУ тренд на плавную ревальвацию пока приостановился, курс (официальный) стабилизировался и колеблется в диапазоне 36-36.40 грн/долл. На следующей неделе вероятно такая курсовая динамика сохранится", –комментирует директор департамента казначейства и фондовых рынков главного финансового управления ПРАВЕКС БАНКА Артем Красовский, озвучивая прогноз на 20-26 ноября.

Наличный рынок, ожидаемо, будет повторять поведение межбанка. То есть, без резких колебаний.

По мнению Юрия Гриненко, наличный курс останется приблизительно в том же фарватере, что и раньше, – 37,5-37,8 грн/долл., – с возможным "плавным возвратом" в область 38 грн/долл.

Артем Красовский придерживается такого же мнения. "Наличный рынок пока остается в «полусонном" состоянии, колебания несущественные. При отсутствии негативных новостей ожидаем продолжение дрейфа в диапазоне 37,50-37,90 грн/долл.», – считает эксперт.

Что касается новостей, то дальнейшее поведение валютного рынка будет напрямую зависеть от готовности НБУ сдерживать гривну. А поведение Нацбанка, в свою очередь, зависит от финансирования из-за рубежа, которое планомерно сокращается. В сентябре на счета НБУ зашло от зарубежных доноров почти 3 млрд долл., в октябре – уже 2,7 млрд долл. Перспективы финансовых вливаний на 2024 год по-прежнему туманны, хотя потребность в деньгах огромна – свыше 40 млрд долл.