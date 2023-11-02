Расширенное финансирование от МВФ. Фонд готовит миссию для второго просмотра программы – Шмигаль

Международный валютный фонд готовит миссию для второго пересмотра программы расширенного финансирования Украины.

Об этом 2 ноября сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, проведший разговор с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером.

По словам главы правительства, пересмотр программы позволит привлечь следующий транш помощи на около 900 млн долларов.

В ходе беседы Шмыгаль и Каммер обсудили внедрение реформ и выполнение структурных маяков. Кроме того, они коснулись, в частности, вопроса финансирования дефицита государственного бюджета, поддержки малого и среднего бизнеса, а также меры, направленные на рост экономики.

Программа МВФ: что предполагает

МВФ в конце марта утвердил программу расширенного финансирования EFF, которая предусматривает выделение Украине 15,6 млрд долларов в течение четырех лет. Первый транш объемом 2,7 млрд долларов выделили в начале апреля, а второй, на 890 млн долларов, Украина получила в июле.

Транши предоставляются по результатам просмотров программы, касающиеся того, выполнила ли украинская сторона структурные маяки. Речь идет об обязательствах, взятых в рамках сотрудничества с МВФ. Среди них, например, возобновление плановых налоговых проверок, что должно было состояться до конца сентября, но до сих пор не сделано.

Министр финансов Украины Сергей Марченко отмечал, что второй пересмотр программы расширенного финансирования состоится в ноябре.