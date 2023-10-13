В следующем месяце МВФ пересмотрит программу финансирования Украины

В следующем месяце представители Международного валютного фонда намерены провести второй пересмотр программы расширенного финансирования Украины (EFF).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, ссылаясь на интервью министра финансов Сергея Марченко.

По его словам, правительство Украины прилагает максимум усилий для выполнения всех структурных маяков, которые предусматриваются согласно программе расширенного финансирования, поскольку в следующем месяце ожидается второй пересмотр программы.

Марченко подчеркнул, что успешный пересмотр приведет к получению Украиной следующего транша от МВФ, а также поможет привлечь широкомасштабное финансирование других доноров.

3 июля Украина получила от МВФ второй транш в размере 890 млн. долларов. Получение этих средств позволит Украине поддерживать экономическую стабильность и обеспечение приоритетных расходов государственного бюджета.

В целом Украина уже получила 3,59 млрд долларов США от МВФ как часть программы расширенного финансирования. Эти деньги были получены после успешного просмотра программы. Всего в рамках этой Программы Украина получит 15,6 млрд долларов США.

Напомним, четырехлетняя программа EFF на 15,6 млрд долларов была утверждена 31 марта этого года. Первый транш в размере 2,7 млрд долларов выделили в начале апреля.

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