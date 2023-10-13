Наступного місяця МВФ перегляне програму фінансування України

Наступного місяця представники Міжнародного валютного фонду планують провести другий перегляд програми розширеного фінансування України (EFF).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України, посилаючись на інтерв'ю міністра фінансів Сергія Марченка.

За його словами, уряд України докладає максимум зусиль, щоб виконати всі структурні маяки, які передбачаються згідно з програмою розширеного фінансування, оскільки наступного місяця очікується другий перегляд програми.

Марченко підкреслив, що успішний перегляд призведе до отримання Україною наступного траншу від МВФ, а також допоможе залучити широкомасштабне фінансування від інших донорів.

3 липня Україна отримала від МВФ другий транш у розмірі 890 млн доларів. Отримання цих коштів надасть Україні можливість підтримувати економічну стабільність і забезпечення пріоритетних видатків державного бюджету.

Загалом, Україна вже отримала 3,59 млрд доларів США від МВФ як частину програми розширеного фінансування. Ці гроші були отримані після успішного перегляду програми. Загалом, в рамках цієї Програми, Україна отримає 15,6 млрд доларів США.

Нагадаємо, чотирирічну програму EFF на 15,6 млрд доларів було затверджено 31 березня цього року. Перший транш обсягом 2,7 млрд доларів виділили на початку квітня.

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