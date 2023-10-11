Держборг України цього річ зросте до понад 88% ВВП - МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) передбачає, що загальний державний борг України в поточному році зросте до 88,1% від валового внутрішнього продукту (ВВП) країни.

Про це пише "Укрінформ", з посиланням на директора Фінансового департаменту МВФ, Віктора Гаспара.

Згідно з повідомленням, загальний державний борг України у 2021 році, перед повномаштабним вторгненням Російської Федерації, складав 48,9% національного ВВП. У 2022 році цей показник зріс до 78,5%, і очікується, що впродовж поточного року він зросте до 88,1%.

Зокрема, МВФ прогнозує, що загальний державний борг України буде зростати й надалі, досягнувши 98,6% у наступному році, і досягнувши пікового рівня в 100,7% у 2025 році. Після цього передбачається поступове зменшення цього показника.

Нагадаємо, станом на 20 квітня Державний та гарантований державою борг зріс на 13,4 мільярда доларів до 78,5% ВВП станом на кінець 2022 року з 48,9% у 2021 році.