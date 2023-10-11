Госдолг Украины в этом году вырастет до более чем 88% ВВП - МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) предусматривает, что общий государственный долг Украины в текущем году вырастет до 88,1% валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

Об этом пишет "Укринформ", со ссылкой на директора Финансового департамента МВФ, Виктора Гаспара.

Согласно сообщению, общий государственный долг Украины в 2021 году перед полномасштабным вторжением Российской Федерации составлял 48,9% национального ВВП. В 2022 году этот показатель вырос до 78,5% и ожидается, что в течение текущего года он вырастет до 88,1%.

В частности, МВФ прогнозирует, что общий государственный долг Украины будет расти и дальше, достигнув 98,6% в следующем году, и достигнув пикового уровня в 100,7% в 2025 году. После этого предполагается постепенное уменьшение этого показателя.

Напомним, на 20 апреля Государственный и гарантированный государством долг вырос на 13,4 миллиарда долларов до 78,5% ВВП по состоянию на конец 2022 года с 48,9% в 2021 году.